Cães e gatos: Vitória abre 3 mil vagas para castração; veja como funciona

Gata Michelangela, de um ano de idade, já passou pelo procedimento de castração. Ela é uma das acolhidas pela ONG Gatinhos da Pedra da Cebola

Ambas pertencem à Zilda da Silva, que há quase uma década acolhe animais abandonados. Atualmente, ela abriga 56 felinos e 13 cachorros na própria casa, que fica no bairro Santa Teresa. Além da esterilização, as gatas foram micro-chipadas e ficaram sob acompanhamento por 24 horas.