Vila Velha vai oferecer 4.600 castrações gratuitas de cães e gatos em 2022

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, durante lançamento do programa de castração de animais do município Crédito: Adessandro Reis/PMVV

Vila Velha lançou nesta terça-feira (21) o Programa Operacional de Controle Animal (POCA). Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, o programa veio para ser referência nacional, uma vez que oferecerá 4.600 castrações gratuitas de cães e gatos em seu primeiro ano.

“Não é um projeto. O POCA é um programa que veio para ficar. Neste primeiro ano, serão 4.600 castrações/ano, mas nossa meta é aumentar a cada ano”, destacou.

Segundo o médico veterinário e coordenador do Bem-estar Animal de Vila Velha, Celso Christo, o POCA é o maior programa de controle de natalidade do Estado. "O processo se dará em duas fases: primeiro, faremos o credenciamento das clínicas e hospitais veterinários para prestação dos serviços. Após este momento, faremos o cadastramento do público que será atendido, que são os munícipes de baixa renda e os protetores de animais", detalhou.

Importante ressaltar que os animais passarão por avaliação médica veterinária pré-operatória, exames laboratoriais pré-operatórios e risco cirúrgico antes dos procedimentos finais anestésico-cirúrgicos de esterilização (conhecidos popularmente como “castração”).

Nos próximos dias, a Prefeitura de Vila Velha irá publicar os editais de chamamento público, com as Instruções Normativas que trarão os regulamentos oficiais do Programa.

“Vila Velha tem sido a cidade referência em Bem-Estar Animal no Espírito Santo e seremos, com esse trabalho intenso da nossa equipe, referência nacional. Investimento feito agora no Bem-Estar Animal que ninguém nunca fez. É prioridade de governo, está incluído no Plano Plurianual e se torna um legado nosso para o futuro da cidade”, disse o prefeito Arnaldinho Borgo durante o lançamento do programa.

VEÍCULOS CONDUZIDOS POR ANIMAIS PROIBIDOS

Durante o evento de lançamento do POCA, o Prefeito Arnaldinho Borgo também sancionou a Lei que proíbe veículos de tração animal em áreas urbanas do município. Agora fica proibido a circulação de veículos de tração animal ou a utilização de animais para condução de cargas em vias públicas urbanas e nas faixas de domínio das rodovias de Vila velha.

Nas áreas rurais, a atividade poderá ser exercida desde que os animais não apresentem sinais de maus tratos.