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Folia

Vila Velha terá "carnaval" para pets com brindes

Shopping da cidade promove encontro de tutores com seus bichinhos com direito a prêmios para as melhores fantasias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 08:00

Carnaval para pets
Folia para os bichinhos garantida em Vila Velha Crédito: Shutterstock
Quem disse que os bichinhos não gostam de folia? Pois tem bloquinho pet no ES, sim. No próxima segunda-feira (28), o Boulevard Shopping Vila Velha realiza o Carnavau PET, das 14h às 15h, na Praça de Eventos da Avenida, no palco principal.
Segundo a organização, o evento contará com desfile de fantasias, desfile kids com seus pets e diversas outras brincadeiras, como obedeça seu dono, o famoso seu dono mandou, e também o dono do pet que dançar melhor. Inclusive, as melhores fantasias irão ganhar premiações pela criatividade.
Eles ainda reiteram a importância de que os adereços não estejam incomodando ou machucando o pet. Ainda serão distribuídos 50 kits para os pets. Para garantir o seu, basta fazer a inscrição no site do shopping e doar um quilo de ração, que será doada para uma instituição de acolhimento de animais.

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