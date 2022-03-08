Passear ou não com gatos? Eis a questão

O mal são aqueles tutores que nunca levaram os gatos para sair e de repente resolvem levá-los para locais assim, mesmo que calmos e vazios. Os felinos que não estão acostumados a sair, precisam de tempo para se acostumar. É muito importante saber que iniciar os passeios de forma segura pode levar meses. E a praia não é um local que o gato possa expressar seus comportamentos naturais da forma adequada. Eu indico mais parques e matas. Mas caso eles gostem de praia, o recomendável é levá-los no final de tarde, em uma bem vazia. Se eles gostarem e forem de forma espontânea, não há problema, o que nunca pode é forçar o bichano a passear, precisa sentir o seu comportamento e se perceber algum incômodo, o mais correto é voltar para casa. Forçar, jamais.