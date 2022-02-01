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Pet

Qual a melhor coleira para seu gato? Confira 5 sugestões

Uma coleira de identificação, com o nome do pet e o telefone de contato, é primordial para garantir a segurança de seu "filho de quatro patas"

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:09

Públicado em 

01 fev 2022 às 13:09
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Saiba escolher a coleira certa para passear com seu gatinho pelas ruas
Saiba escolher a coleira certa para passear com seu gatinho pelas ruas Crédito: Pexels
Os gatos de apartamento geralmente só saem quando precisam ir ao veterinário - e nesse caso é usada a caixa de transporte. Já os que moram em casas, às vezes gostam de dar um passeio pelas ruas, mas acostumados desde filhotes, normalmente retornam - mas isso não é o recomendável, pois correm muitos riscos.
E embora os felinos tenham capacidades extrassensoriais, uma excelente memória visual e olfativa, não significa que encontrarão o caminho de volta para casa. Independente do caso, uma coleira de identificação, com o nome do pet e o telefone de contato, é primordial e faz toda a diferença para garantir a segurança de seu "filho de quatro patas".
Mas embora os felinos não sejam animais que os tutores costumam levar para passear (isso acontece muito mais com cachorros), alguns acabam levando-os para todos os lugares. E nesse caso, todo cuidado é pouco. Lembre-se, além de uma adaptação prévia, a coleira é essencial, pois o gatinho pode se assustar por algum motivo e fugir.

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Mas qual é a coleira mais indicada para passear com seu bichano? Existem dois tipos, os modelos tradicionais e os modelos peitorais. A tradicional é a mais conhecida, fica em volta apenas do pescoço, mas é muito mais indicada para a identificação do animal já que vem com uma plaquinha, podendo ser usada o tempo todo. Mas não são boas na hora do passeio, já que podem causar tensão e ocasionar lesões no local, além de não serem muito seguras para esse fim.
A mais indicada para passeios é a peitoral, que envolve o peito do gatinho e vem acompanhada de uma guia. Além de evitar lesões, oferece toda a segurança necessária na hora de levar o bichano pelas ruas. Lembre-se: tanto uma, quanto a outra, devem ser escolhidas de acordo com o tamanho do pet. Atenção, também, aos tipos de fechos e o material, as mais recomendadas por especialistas são as de tecidos, feitas de poliéster e nylon.
Confira cinco sugestões de coleiras:
ANIMAL PRINT
Quem resiste a essa coleira de identificação de gatinho no estilo animal print
Quem resiste a essa coleira de identificação de gatinho no estilo animal print Crédito: Reprodução
Essa coleira animal print, rosa, para identificação, além de bonita e estilosa, é produzida com material elástico e se molda muito bem ao pescoço do felino, sendo regulável. Possui uma borracha estilizada com a figura de um gatinho. Vem em tamanho P (18 cm), M (21 a 31 cm) e G (25 a 37 cm). Custa a partir de R$ 19,90 na internet
PARA OS FÃS DE HQS
Coleira de identificação Capitã Marvel da Piticas, para os fãs de histórias em quadrinhos
Coleira de identificação Capitã Marvel da Piticas, para os fãs de histórias em quadrinhos Crédito: Reprodução
Essa coleira de gatinho Capitã Marvel é para os fãs de histórias em quadrinhos. Da Piticas, é regulável, perfeita para bichanos que tenham entre 18 e 30 cm de circunferência de pescoço. O fecho é modelo break away, caso ele se enrosque em algo, é capaz de fazer força e se soltar sozinho. Vem com uma plaquinha de identificação. Custa R$ 34,90, no site Piticas
PEITORAL ESTILOSO
Este peitoral da MeuMiau possui uma trama furadinha que premite a ventilação
Este peitoral da MeuMiau possui uma trama furadinha que premite a ventilação Crédito: Reprodução
Esse peitoral e guia da linha MeuMiau, uma marca consolidada quando o assunto é o mundo pet, possui uma trama furadinha que permite a ventilação no peito do gatinho. É resistente e possui uma textura confortável, além de trazer fecho com trava de segurança e mosquetão. A estampa vem em alta resolução e cada peça é trabalhada separadamente. A medida do peitoral tem aproximadamente 24 cm (pescoço) e 32 (regulagem do tórax), já a guia possui 1,20 m de comprimento e 2 cm de largura. Custa: R$ 69,99, no site Petz.
PEITORAL DE NEOPRENE
Peitoral de neoprene da Tchucco é a preferida de muitos tutores de gatos
Peitoral de neoprene da Tchucco é a preferida de muitos tutores de gatos Crédito: Reprodução
Essa coleira peitoral de neoprene da Tchucco também está entre as preferidas dos tutores de felinos. De poliéster antialérgico, é super confortável, resistente e traz argolas em metal e fecho em velcro. As medidas são: 27 cm (pescoço, medida fixa) e 30 a 34 cm (barriga). A guia possui 1,20 m. Custa R$ 119,99, no Submarino.
PEITORAL DE NYLON
Peitoral em nylon da Ferplast vai deixar seu gatinho super confortável
Peitoral em nylon da Ferplast vai deixar seu gatinho super confortável Crédito: Reprodução
Outra marca conhecida por seus produtos pets de alta qualidade, é a Ferplast. Com esse conjunto de peitoral e guia, o gatinho vai ficar confortável, já que o tecido é em nylon, super leve, facilitando a respiração e evitando a sobrecarga na região cervical do felino.. Além disso, não esquenta muito - excelente para lugares muito quentes, como Vitória. Os fechos em velcro também possibilitam que a coleira se encaixe no bichano da melhor forma. Custa R$ 69,99, no site da Amazon.

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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