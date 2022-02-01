Qual a melhor coleira para seu gato? Confira 5 sugestões

Saiba escolher a coleira certa para passear com seu gatinho pelas ruas Crédito: Pexels

Os gatos de apartamento geralmente só saem quando precisam ir ao veterinário - e nesse caso é usada a caixa de transporte. Já os que moram em casas, às vezes gostam de dar um passeio pelas ruas, mas acostumados desde filhotes, normalmente retornam - mas isso não é o recomendável, pois correm muitos riscos.

E embora os felinos tenham capacidades extrassensoriais, uma excelente memória visual e olfativa, não significa que encontrarão o caminho de volta para casa. Independente do caso, uma coleira de identificação, com o nome do pet e o telefone de contato, é primordial e faz toda a diferença para garantir a segurança de seu "filho de quatro patas".

Mas embora os felinos não sejam animais que os tutores costumam levar para passear (isso acontece muito mais com cachorros), alguns acabam levando-os para todos os lugares. E nesse caso, todo cuidado é pouco. Lembre-se, além de uma adaptação prévia, a coleira é essencial, pois o gatinho pode se assustar por algum motivo e fugir.

Mas qual é a coleira mais indicada para passear com seu bichano? Existem dois tipos, os modelos tradicionais e os modelos peitorais. A tradicional é a mais conhecida, fica em volta apenas do pescoço, mas é muito mais indicada para a identificação do animal já que vem com uma plaquinha, podendo ser usada o tempo todo. Mas não são boas na hora do passeio, já que podem causar tensão e ocasionar lesões no local, além de não serem muito seguras para esse fim.

A mais indicada para passeios é a peitoral, que envolve o peito do gatinho e vem acompanhada de uma guia. Além de evitar lesões, oferece toda a segurança necessária na hora de levar o bichano pelas ruas. Lembre-se: tanto uma, quanto a outra, devem ser escolhidas de acordo com o tamanho do pet. Atenção, também, aos tipos de fechos e o material, as mais recomendadas por especialistas são as de tecidos, feitas de poliéster e nylon.

Confira cinco sugestões de coleiras:

ANIMAL PRINT

Quem resiste a essa coleira de identificação de gatinho no estilo animal print Crédito: Reprodução

Essa coleira animal print, rosa, para identificação, além de bonita e estilosa, é produzida com material elástico e se molda muito bem ao pescoço do felino, sendo regulável. Possui uma borracha estilizada com a figura de um gatinho. Vem em tamanho P (18 cm), M (21 a 31 cm) e G (25 a 37 cm). Custa a partir de R$ 19,90 na internet

PARA OS FÃS DE HQS

Coleira de identificação Capitã Marvel da Piticas, para os fãs de histórias em quadrinhos Crédito: Reprodução

Essa coleira de gatinho Capitã Marvel é para os fãs de histórias em quadrinhos. Da Piticas, é regulável, perfeita para bichanos que tenham entre 18 e 30 cm de circunferência de pescoço. O fecho é modelo break away, caso ele se enrosque em algo, é capaz de fazer força e se soltar sozinho. Vem com uma plaquinha de identificação. Custa R$ 34,90, no site Piticas

PEITORAL ESTILOSO

Este peitoral da MeuMiau possui uma trama furadinha que premite a ventilação Crédito: Reprodução

Esse peitoral e guia da linha MeuMiau, uma marca consolidada quando o assunto é o mundo pet, possui uma trama furadinha que permite a ventilação no peito do gatinho. É resistente e possui uma textura confortável, além de trazer fecho com trava de segurança e mosquetão. A estampa vem em alta resolução e cada peça é trabalhada separadamente. A medida do peitoral tem aproximadamente 24 cm (pescoço) e 32 (regulagem do tórax), já a guia possui 1,20 m de comprimento e 2 cm de largura. Custa: R$ 69,99, no site Petz

PEITORAL DE NEOPRENE

Peitoral de neoprene da Tchucco é a preferida de muitos tutores de gatos Crédito: Reprodução

Essa coleira peitoral de neoprene da Tchucco também está entre as preferidas dos tutores de felinos. De poliéster antialérgico, é super confortável, resistente e traz argolas em metal e fecho em velcro. As medidas são: 27 cm (pescoço, medida fixa) e 30 a 34 cm (barriga). A guia possui 1,20 m. Custa R$ 119,99, no Submarino

PEITORAL DE NYLON

Peitoral em nylon da Ferplast vai deixar seu gatinho super confortável Crédito: Reprodução