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Bem-estar do animal

A importância da saúde urinária para o bem-estar de gatos e cães

Compreender os cuidados necessários e reconhecer os sinais de possíveis problemas é essencial para garantir uma vida saudável aos nossos animais de estimação

Públicado em 

05 set 2023 às 07:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Gato
Compreender os cuidados necessários e reconhecer os sinais de possíveis problemas é essencial para garantir uma vida saudável aos animais de estimação Crédito: Divulgação
Como “mãe” de gatos, sei exatamente a necessidade de cuidar do sistema urinário dos bichanos (e isso também vale para os cães). A Frida, por exemplo, já idosa precisou receber fluidoterapia - aliás, nós mesmos aprendemos a fazer a aplicação, já que precisávamos fazer o processo três vezes na semana - até ela virar estrelinha, com 18 anos.
A saúde urinária é de extrema importância para o bem-estar e a qualidade de vida de cães e gatos. Compreender os cuidados necessários e reconhecer os sinais de possíveis problemas é essencial para garantir uma vida saudável aos nossos animais de estimação.
Quando se trata de desordens relacionadas à micção, é importante observar os sinais mais evidentes, ou a combinação deles, que indicam os desafios que o médico-veterinário encontra no manejo do trato urinário dos animais.
Segundo Flavio Lopes, da Hill’s Pet Nutrition Brasil, as principais manifestações incluem dificuldade para urinar que pode ser acompanhada de dor (disúria), presença de sangue na urina (hematúria), vontade de urinar com muita frequência, em pequenas quantidades (polaciúria), micção dolorosa e lenta frequentes (estrangúria) e urinar em locais inapropriados (periúria).
Ele explica que diversos fatores podem causar dificuldades no trato urinário. As três mais comuns são cistite idiopática felina, urolitíase e tampões uretrais (plugs uretrais). Os urólitos e plugs uretrais são classificados de acordo com sua composição mineral. Os tipos de minerais mais frequentes identificados nos urólitos caninos e felinos são estruvita (fosfato de amônio e magnésio) e oxalato de cálcio.
"A obstrução uretral é uma complicação tanto dos urólitos quanto dos tampões uretrais, principalmente em animais machos devido a extensão da uretra ser maior", ressalta Lopes.
Problemas no sistema excretor podem ter origem genética ou ambiental. “Muitos gatos, por exemplo, desenvolvem esses transtornos devido a situações estressantes. Assim, alguns cuidados devem ser tomados, como manter um ambiente saudável, livre de estresse e evitar mudanças bruscas de rotina. Também é importante garantir a limpeza adequada da caixa de areia para evitar desconforto ao urinar, disponibilizar água fresca em recipientes distribuídos pela residência e oferecer alimentos úmidos para aumentar a ingestão de água por outras fontes”, garante.
Lopes ressalta, ainda, que a alimentação também desempenha um papel fundamental no tratamento dos distúrbios do sistema urinário, pois, por vezes, é possível, por meio de um alimento próprio, dissolver um urólito (estruvita) sem a necessidade de um procedimento cirúrgico para retirá-lo. “Hoje, existem no mercado algumas opções de alimentos desenvolvidos especificamente para auxiliar no cuidado e prevenção de problemas urinários”.
Portanto, o manejo nutricional adequado desempenha um papel fundamental no sucesso do tratamento e prevenção de problemas urinários mais comuns. "A nutrição pode ajudar a reduzir a concentração urinária de minerais que formam os urólitos, aumentar a solubilidade de cristais na urina, promover concentrações aumentadas de inibidores de cristalização na urina e diminuir a retenção de cristais e/ou urólitos no trato urinário".
Por isso, observar os sinais de alerta em casa é importante para identificar possíveis complicações, como alterações na cor da urina, presença de sangue na urina, mudanças no padrão de micção e outros sintomas como apatia, sintomas de dor, urina espalhada pela residência em pequenas quantidades e dificuldade em urinar.
"Caso o tutor perceba esses sintomas, é fundamental buscar um médico-veterinário imediatamente para um diagnóstico adequado e um tratamento eficaz", alerta.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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