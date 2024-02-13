Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Depois dos cães, ES terá lei que protege os gatos comunitários

Estes animais que estabelecem com a comunidade onde vivem laços de dependência e de manutenção, ainda que não tenham responsável único e definido

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

13 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gatos que vivem no Parque Pedra da Cebola
Gatos que vivem no Parque Pedra da Cebola Crédito: YouTube/Fernando Furtado de Melo
Está em análise nas Comissões de Justiça, Proteção e Bem-Estar dos Animais e Finanças da Assembleia Legislativa o projeto de lei, da deputada Janete de Sá (PSB), que estabelece também o gato como animal comunitário. Lei de 2020 já confere esse direito aos cães comunitários no Espírito Santo.
“A existência de gatos comunitários já é uma realidade em todo o Estado do Espírito Santo, havendo assim a necessidade de regulamentação, uma vez que os gatos, assim como os cães, integram a vida de uma comunidade de forma que seus membros estabelecem laços de afeto e dependência recíprocos”, afirma a parlamentar.
O Projeto de Lei (PL) de Janete amplia os efeitos da Lei 11.184/2020, que protege os cães comunitários no ES. O projeto define cão e gato comunitários aqueles animais que estabelecem com a comunidade onde vivem laços de dependência e de manutenção, ainda que não tenham responsável único e definido.
“Os animais comunitários contribuem sobremaneira para que haja um comportamento cooperativo da sociedade como um todo, fortalecendo o tecido comunitário entre a população e os animais abandonados”, defende Janete, que também é presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia.
Ufes, o Parque Pedra da Cebola e o Ifes de Vitória são exemplos de locais onde vivem gatos comunitários, bichos que já fazem parte da rotina dos seus frequentadores.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Mansão milionária de família tradicional da Praia do Canto é vendida

Novo Império defende destaque trans que representou Nossa Senhora

Bairro mais violento do ES fica no interior. E numa cidade rica

Relíquias de Santa Teresinha vêm ao ES. Saiba datas e cidades

Pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES IFES UFES Janete de Sá Animals Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados