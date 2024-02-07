Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Novo Império defende destaque trans que representou Nossa Senhora

Presidente da escola divulgou carta em resposta a setores da sociedade de Barra de São Francisco, tema do enredo, que criticaram a presença da ativista LGBTQIA+ representando um símbolo católico

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 16:19

Públicado em 

07 fev 2024 às 16:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A ativista LGBTQIA+ Deborah Sabará, que representou Nossa Senhora no Sambão do Povo, no último sábado
A ativista LGBTQIA+ Deborah Sabará, que representou Nossa Senhora no Sambão do Povo Crédito: Cacá Lima
O presidente da Novo Império, Vlamir de Oliveira, divulgou um carta nesta quarta-feira (7) pela qual agradece à cidade de Barra de São Francisco, tema do enredo deste ano, e reafirma o apoio à ativista LGBTQIA+ Deborah Sabará, que representou Nossa Senhora no Sambão do Povo, no último sábado (3).
Na “Nota de esclarecimento à população de Barra de São Francisco”, em resposta a setores conservadores da cidade do Noroeste do Estado que criticaram a presença de uma ativista trans representando um símbolo católico no Sambão, o presidente da tradicional agremiação de Vitória afirma que Deborah tem representatividade social.
"Embora acolhamos com respeito e cuidado as indagações que afirmam ser um ato de desrespeito uma mulher LGBTQIA + representar Nossa Senhora, reafirmamos que nossa Igreja Católica tem nos ensinado a revisão e reconhecimento da presença efetiva de Cristo e de Nossa Senhora, justa e principalmente, nos grupos mais excluídos e marginalizados"
Vlamir de Oliveira - Presidente da Novo Império
“[Ela é] Uma pessoa extremamente conhecida no Brasil na luta pelos direitos humanos e, especificamente, uma grande representante na defesa da população LGBTQIA+”, defendeu o presidente da Novo Império.
Vlamir de Oliveira também lembra, no documento, que sua agremiação mantém laços estreitos com a Igreja Católica por intermédio da Paróquia de Santo Antônio, localizada na área de influência da escola de samba.
“Gostaríamos de ressaltar, antes de qualquer coisa, que a Novo Império possui vínculos orgânicos com a Paróquia de Santo Antônio - a maior da Capital e segunda mais antiga. Inclusive, no ano de 2022, a escola foi campeã do carnaval capixaba homenageando Santo Antônio”, lembra o dirigente.

Veja Também

Instagram suspende conta da MUG. E por um motivo bizarro

Sambão teve monge, vice-governador de “enfermeiro” e rivais se abraçando

Pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento

Ele também citou a ligação com um dos padres mais populares de Vitória: “Vale lembrar, também, que, tradicionalmente, na semana em que antecede o carnaval, o padre Roberto Camilato realiza a missa de envio dos pavilhões como uma forma de bênção e ao mesmo tempo de reconhecimento da presença de fiéis católicos na construção de nossa escola de samba”, ressalta.
Na carta, para justificar a presença da militante trans, o presidente também cita o papa Francisco, que recentemente permitiu a bênção de casais homossexuais, e o próprio vínculo da ativista LGBTQIA+ com a Igreja Católica na capital capixaba.
“Deborah Sabará possui estreitos vínculos com a Arquidiocese de Vitória e realiza inúmeras ações junto ao Vicariato Social e suas diferentes pastorais”, destaca o presidente da Novo Império, que ressalta também que a escola de samba não recebeu recursos financeiros da Prefeitura de Barra de São Francisco.

Veja Também

O ES que gosta de festa: cidade terá 5 dias de carnaval raiz na rua

Prefeitura no ES cancela carnaval pela terceira vez em 8 anos

Recuos de bateria no Sambão recebem o nome de 2 sambistas do ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Escolas de Samba Barra de São Francisco Igreja Católica Novo Império Desfile das Escolas de Samba Carnaval de Vitória 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados