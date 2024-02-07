Novo Império defende destaque trans que representou Nossa Senhora

A ativista LGBTQIA+ Deborah Sabará, que representou Nossa Senhora no Sambão do Povo Crédito: Cacá Lima

O presidente da Novo Império, Vlamir de Oliveira, divulgou um carta nesta quarta-feira (7) pela qual agradece à cidade de Barra de São Francisco, tema do enredo deste ano, e reafirma o apoio à ativista LGBTQIA+ Deborah Sabará, que representou Nossa Senhora no Sambão do Povo , no último sábado (3).

Na “Nota de esclarecimento à população de Barra de São Francisco”, em resposta a setores conservadores da cidade do Noroeste do Estado que criticaram a presença de uma ativista trans representando um símbolo católico no Sambão, o presidente da tradicional agremiação de Vitória afirma que Deborah tem representatividade social.

"Embora acolhamos com respeito e cuidado as indagações que afirmam ser um ato de desrespeito uma mulher LGBTQIA + representar Nossa Senhora, reafirmamos que nossa Igreja Católica tem nos ensinado a revisão e reconhecimento da presença efetiva de Cristo e de Nossa Senhora, justa e principalmente, nos grupos mais excluídos e marginalizados" Vlamir de Oliveira - Presidente da Novo Império

“[Ela é] Uma pessoa extremamente conhecida no Brasil na luta pelos direitos humanos e, especificamente, uma grande representante na defesa da população LGBTQIA+”, defendeu o presidente da Novo Império.

Vlamir de Oliveira também lembra, no documento, que sua agremiação mantém laços estreitos com a Igreja Católica por intermédio da Paróquia de Santo Antônio, localizada na área de influência da escola de samba.

“Gostaríamos de ressaltar, antes de qualquer coisa, que a Novo Império possui vínculos orgânicos com a Paróquia de Santo Antônio - a maior da Capital e segunda mais antiga. Inclusive, no ano de 2022, a escola foi campeã do carnaval capixaba homenageando Santo Antônio”, lembra o dirigente.

Ele também citou a ligação com um dos padres mais populares de Vitória: “Vale lembrar, também, que, tradicionalmente, na semana em que antecede o carnaval, o padre Roberto Camilato realiza a missa de envio dos pavilhões como uma forma de bênção e ao mesmo tempo de reconhecimento da presença de fiéis católicos na construção de nossa escola de samba”, ressalta.

Na carta, para justificar a presença da militante trans, o presidente também cita o papa Francisco, que recentemente permitiu a bênção de casais homossexuais, e o próprio vínculo da ativista LGBTQIA+ com a Igreja Católica na capital capixaba.