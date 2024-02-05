Instagram suspende conta da MUG. E por um motivo bizarro

Integrante da MUG desfila no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Na era de tantos crimes cometidos na internet, a Mocidade Unida da Glória (MUG) teve sua conta no Instagram suspensa, horas antes do seu desfile no Sambão, por um motivo estranho: “excesso de interações”, movimento considerado irregular pela Meta, controladora da rede social.

Ou seja, a grande quantidade de mensagens movimentadas pela atual campeã do Carnaval capixaba despertou suspeitas nos algoritmos da empresa, que não considerou que a interatividade é algo normal no período que antecede o desfile das escolas de samba.

A MUG, segundo a coluna apurou, só percebeu o bloqueio da sua conta às 15h de sábado (3), horas antes de se apresentar na passarela do samba de Vitória, na madrugada de domingo (4).

Segundo Patrick Rocha, diretor administrativo e de Comunicação da MUG, o bloqueio aconteceu para que a escola explicasse à Meta se aquela movimentação “anormal” estava correta.

“O fluxo [de mensagens] deve ter ficado muito acima da nossa média natural. Respondemos a notificação do Instagram, abrimos chamado no site Reclame Aqui e reativaram a conta somente nas 24 horas mesmo, ainda sem uma resposta oficial”, conta o diretor.

Com a conta suspensa, a MUG ficou sem movimentar sua conta no Instagram da tarde de sábado até por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (5), impedindo que a agremiação de Vila Velha se comunicasse com seu público no dia mais importante do ano para os sambistas do Estado.

O comunicado da MUG no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

“O domingo (4) foi o dia inteiro de preocupação porque o Instagram hoje é nossa principal ferramenta de relacionamento”, explica Patrick Rocha.