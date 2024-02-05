Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Instagram suspende conta da MUG. E por um motivo bizarro

Atual campeã do Carnaval capixaba ficou sem comunicação na rede social antes e depois do desfile no Sambão

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 16:57

Públicado em 

05 fev 2024 às 16:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
Integrante da MUG desfila no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros
Na era de tantos crimes cometidos na internet, a Mocidade Unida da Glória (MUG) teve sua conta no Instagram suspensa, horas antes do seu desfile no Sambão, por um motivo estranho: “excesso de interações”, movimento considerado irregular pela Meta, controladora da rede social.
Ou seja, a grande quantidade de mensagens movimentadas pela atual campeã do Carnaval capixaba despertou suspeitas nos algoritmos da empresa, que não considerou que a interatividade é algo normal no período que antecede o desfile das escolas de samba.
A MUG, segundo a coluna apurou, só percebeu o bloqueio da sua conta às 15h de sábado (3), horas antes de se apresentar na passarela do samba de Vitória, na madrugada de domingo (4).

Veja Também

Sambão teve monge, vice-governador de “enfermeiro” e rivais se abraçando

Maior vencedora do Carnaval do ES nunca foi campeã no Sambão

Segundo Patrick Rocha, diretor administrativo e de Comunicação da MUG, o bloqueio aconteceu para que a escola explicasse à Meta se aquela movimentação “anormal” estava correta.
“O fluxo [de mensagens] deve ter ficado muito acima da nossa média natural. Respondemos a notificação do Instagram, abrimos chamado no site Reclame Aqui e reativaram a conta somente nas 24 horas mesmo, ainda sem uma resposta oficial”, conta o diretor.
Com a conta suspensa, a MUG ficou sem movimentar sua conta no Instagram da tarde de sábado até por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (5), impedindo que a agremiação de Vila Velha se comunicasse com seu público no dia mais importante do ano para os sambistas do Estado.
O comunicado da MUG no Instagram
O comunicado da MUG no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram
“O domingo (4) foi o dia inteiro de preocupação porque o Instagram hoje é nossa principal ferramenta de relacionamento”, explica Patrick Rocha.
Além do Instagram, a MUG tem perfis no Facebook, Youtube, Spotify, X (ex-Twitter), Threads, Giphy e Soundcloud. Na manhã desta segunda, a escola postou no Instagram que a conta tinha sido reativada.
“No dia 03/02 fomos pegos de surpresa com um aviso de suspensão de nossa conta nesta rede social, bloqueando por 24 horas as nossas postagens. Resolvido o problema, voltamos à nossa programação normal”, comunicou a MUG
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Escolas de Samba Mocidade Unida da Glória Desfile das Escolas de Samba Carnaval de Vitória 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados