Instagram suspende conta da MUG. E por um motivo bizarro

Na era de tantos crimes cometidos na internet, a Mocidade Unida da Glória (MUG)
teve sua conta no Instagram suspensa, horas antes do seu desfile no Sambão, por um motivo estranho: “excesso de interações”, movimento considerado irregular pela Meta, controladora da rede social.
Ou seja, a grande quantidade de mensagens movimentadas pela atual campeã do Carnaval capixaba
despertou suspeitas nos algoritmos da empresa, que não considerou que a interatividade é algo normal no período que antecede o desfile das escolas de samba.
A MUG, segundo a coluna apurou, só percebeu o bloqueio da sua conta às 15h de sábado (3), horas antes de se apresentar na passarela do samba de Vitória, na madrugada de domingo (4).
Segundo Patrick Rocha, diretor administrativo e de Comunicação da MUG, o bloqueio aconteceu para que a escola explicasse à Meta se aquela movimentação “anormal” estava correta.
“O fluxo [de mensagens] deve ter ficado muito acima da nossa média natural. Respondemos a notificação do Instagram, abrimos chamado no site Reclame Aqui e reativaram a conta somente nas 24 horas mesmo, ainda sem uma resposta oficial”, conta o diretor.
Com a conta suspensa, a MUG ficou sem movimentar sua conta no Instagram da tarde de sábado até por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (5), impedindo que a agremiação de Vila Velha
se comunicasse com seu público no dia mais importante do ano para os sambistas do Estado.
“O domingo (4) foi o dia inteiro de preocupação porque o Instagram hoje é nossa principal ferramenta de relacionamento”, explica Patrick Rocha.
“No dia 03/02 fomos pegos de surpresa com um aviso de suspensão de nossa conta nesta rede social, bloqueando por 24 horas as nossas postagens. Resolvido o problema, voltamos à nossa programação normal”, comunicou a MUG