Carro de luxo é abandonado após bater em árvore na Praia do Canto; fotos

No local, ficaram marcas de frenagem na pista. Com o impacto, os airbags foram acionados e a parte frontal do veículo ficou destruída. O carro permaneceu parado na faixa da direita da avenida.





Uma moradora da região contou à reportagem que ouviu um barulho muito forte no momento do acidente, por volta das 5h48. No entanto, ao sair para verificar o que havia ocorrido, não havia ninguém dentro ou próximo ao veículo.





De acordo com a apuração da TV Gazeta, mesmo horas após o acidente, o carro ainda permanecia ligado, com o rádio tocando.





Por volta das 6h45, um guincho da Guarda Municipal iniciou a remoção do veículo, que foi concluída às 7h10 e uma equipe da Central de Serviços, da Prefeitura de Vitória, realizou a limpeza da avenida. O carro foi levado por um caminhão-guincho para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).





O agente da Guarda de Vitória Marcelo Perozini informou que o automóvel não possui registro de furto e roubo, ou irregularidades no licenciamento. “Nem sempre o condutor é o proprietário do veículo. Abrimos o procedimento para remoção do carro até o pátio e vamos deixar a apuração para a Delegacia de Delitos de Trânsito”, afirmou.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que ficará responsável por identificar o motorista do veículo e apurar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.





* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.