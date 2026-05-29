Carro de luxo é abandonado após bater em árvore na Praia do Canto; fotos

Um carro de luxo ficou destruído após o motorista colidir com uma árvore na Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (29). O veículo, de modelo esportivo, foi abandonado no local do acidente e interditou uma faixa da via no sentido Centro. A via foi totalmente liberada por volta das 7h10.
O automóvel é uma Mercedes-Benz AMG GTS 2015, com placas de Salvador, na Bahia, avaliada em R$ 704.519, conforme a tabela Fipe. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, apurou que o carro seguia pela via quando houve a colisão, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis feridos.
No local, ficaram marcas de frenagem na pista. Com o impacto, os airbags foram acionados e a parte frontal do veículo ficou destruída. O carro permaneceu parado na faixa da direita da avenida.
Uma moradora da região contou à reportagem que ouviu um barulho muito forte no momento do acidente, por volta das 5h48. No entanto, ao sair para verificar o que havia ocorrido, não havia ninguém dentro ou próximo ao veículo.
De acordo com a apuração da TV Gazeta, mesmo horas após o acidente, o carro ainda permanecia ligado, com o rádio tocando.
Por volta das 6h45, um guincho da Guarda Municipal iniciou a remoção do veículo, que foi concluída às 7h10 e uma equipe da Central de Serviços, da Prefeitura de Vitória, realizou a limpeza da avenida. O carro foi levado por um caminhão-guincho para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
O agente da Guarda de Vitória Marcelo Perozini informou que o automóvel não possui registro de furto e roubo, ou irregularidades no licenciamento. “Nem sempre o condutor é o proprietário do veículo. Abrimos o procedimento para remoção do carro até o pátio e vamos deixar a apuração para a Delegacia de Delitos de Trânsito”, afirmou.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que ficará responsável por identificar o motorista do veículo e apurar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.