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Em Vitória

Carro de luxo é abandonado após bater em árvore na Praia do Canto; fotos

Mercedes-Benz AMG GTS, avaliada em mais de R$ 700 mil, ficou destruída; motorista não foi encontrado e carro permaneceu ligado após o acidente

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 06:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2026 às 06:46

Um carro de luxo ficou destruído após o motorista colidir com uma árvore na Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (29). O veículo, de modelo esportivo, foi abandonado no local do acidente e interditou uma faixa da via no sentido Centro. A via foi totalmente liberada por volta das 7h10.


O automóvel é uma Mercedes-Benz AMG GTS 2015, com placas de Salvador, na Bahia, avaliada em R$ 704.519, conforme a tabela Fipe. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, apurou que o carro seguia pela via quando houve a colisão, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis feridos.

No local, ficaram marcas de frenagem na pista. Com o impacto, os airbags foram acionados e a parte frontal do veículo ficou destruída. O carro permaneceu parado na faixa da direita da avenida.


Uma moradora da região contou à reportagem que ouviu um barulho muito forte no momento do acidente, por volta das 5h48. No entanto, ao sair para verificar o que havia ocorrido, não havia ninguém dentro ou próximo ao veículo.


De acordo com a apuração da TV Gazeta, mesmo horas após o acidente, o carro ainda permanecia ligado, com o rádio tocando.


Por volta das 6h45, um guincho da Guarda Municipal iniciou a remoção do veículo, que foi concluída às 7h10 e uma equipe da Central de Serviços, da Prefeitura de Vitória, realizou a limpeza da avenida. O carro foi levado por um caminhão-guincho para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).


O agente da Guarda de Vitória Marcelo Perozini informou que o automóvel não possui registro de furto e roubo, ou irregularidades no licenciamento. “Nem sempre o condutor é o proprietário do veículo. Abrimos o procedimento para remoção do carro até o pátio e vamos deixar a apuração para a Delegacia de Delitos de Trânsito”, afirmou.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que ficará responsável por identificar o motorista do veículo e apurar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.


* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

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