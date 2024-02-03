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Leonel Ximenes

Maior vencedora do Carnaval do ES nunca foi campeã no Sambão

Último título da tradicional escola foi na Reta da Penha, em Vitória

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

03 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desfile campeão da Escola de Samba Unidos da Piedade, em 1986
Desfile campeão da Escola de Samba Unidos da Piedade, em 1986 Crédito: Ailton Lopes/Acervo A Gazeta
Maior campeã do Carnaval de Vitória, com 14 triunfos, a Unidos da Piedade amarga um imenso jejum de títulos que já dura 38 anos. A última vez que a tradicional agremiação levantou o troféu foi em 1986, na Reta da Penha, na gestão do presidente Paulo Paiva Martins, com o enredo “Sua Majestade o Café”. E em uma época na qual a Capital era bastante diferente.
O Aquaviário, que retornou no ano passado, estava em funcionamento, mas a cidade ainda não contava com o Complexo Walmor Miranda, o popular Sambão do Povo, que só foi inaugurado no ano seguinte.
Muito menos havia a Terceira Ponte, cuja construção se arrastava por anos a fio e foi somente entregue para operação, ainda que não totalmente finalizada, em 1989.
No samba-enredo de 1986, a tradicional escola da região central da Capital, na letra composta pelos irmãos Edmilson Caroço e Edson Papo Furado (autores também da melodia), colocou em verso “Meu cafezal/ Meu Cafezal em flor, ó linda flor do cafezal/ Minha Piedade querida/ Hoje pinta na avenida com o café no carnaval”.
Neste ano, traz o enredo "Quilombo Piedade”, que conta a própria história, exaltando seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo.

ESCOLAS DE CARIACICA E VILA VELHA SE FORTALECERAM

A partir dos anos 2000, os títulos do Carnaval de Vitória estão sendo divididos entre Jucutuquara, Novo Império, Boa Vista e MUG. Estas duas últimas agremiações, de Cariacica e Vila Velha, respectivamente, estão predominando nos últimos anos.

Correção

03/02/2024 - 1:52
Na primeira versão desta matéria, foi informado, incorretamente, que o desfile de 1986 foi realizado na Av. Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Na realidade, o desfile ocorreu na Reta da Penha. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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