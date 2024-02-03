Maior vencedora do Carnaval do ES nunca foi campeã no Sambão

Maior campeã do Carnaval de Vitória, com 14 triunfos, a Unidos da Piedade
amarga um imenso jejum de títulos que já dura 38 anos. A última vez que a tradicional agremiação levantou o troféu foi em 1986, na Reta da Penha, na gestão do presidente Paulo Paiva Martins, com o enredo “Sua Majestade o Café”. E em uma época na qual a Capital era bastante diferente.
O Aquaviário, que retornou no ano passado, estava em funcionamento, mas a cidade ainda não contava com o Complexo Walmor Miranda, o popular Sambão do Povo
, que só foi inaugurado no ano seguinte.
Muito menos havia a Terceira Ponte, cuja construção se arrastava por anos a fio e foi somente entregue para operação, ainda que não totalmente finalizada, em 1989.
No samba-enredo de 1986, a tradicional escola da região central da Capital, na letra composta pelos irmãos Edmilson Caroço e Edson Papo Furado (autores também da melodia), colocou em verso “Meu cafezal/ Meu Cafezal em flor, ó linda flor do cafezal/ Minha Piedade querida/ Hoje pinta na avenida com o café no carnaval”.
Neste ano, traz o enredo "Quilombo Piedade”, que conta a própria história, exaltando seu território, histórias e memórias, identificando ancestralidades e valorizando a representatividade de seu povo.
A partir dos anos 2000
, os títulos do Carnaval de Vitória estão sendo divididos entre Jucutuquara, Novo Império, Boa Vista e MUG. Estas duas últimas agremiações, de Cariacica e Vila Velha, respectivamente, estão predominando nos últimos anos.