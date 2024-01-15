Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Site nacional elogia o ES: "calor de praia e frio europeu num raio de 45 km"

Portal destacou também as principais rotas turísticas do Espírito Santo

Públicado em 

15 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Saiba onde encomendar torta capixaba para a Semana Santa
Foto da torta capixaba publicada no site de Goiânia Crédito: Bruno Coelho
Parece o paraíso. E é. A diversidade e a riqueza de paisagens do Espírito Santo são mais uma vez destaque da imprensa nacional. O site “curtamais”, de Goiânia (GO), publicou na semana passada uma ampla reportagem sobre o turismo no ES enfatizando o seu litoral “deslumbrante” e a proximidade da região serrana do mar.
“O Espírito Santo é um estado que encanta com seu litoral deslumbrante, repleto de sol e uma infraestrutura hoteleira promissora. No entanto, o que o torna verdadeiramente único é a transição rápida para uma região serrana, oferecendo o clima frio e aconchegante das montanhas, em um raio de apenas 45 km”, diz a abertura do texto.
O “curtamais” chama a atenção, por exemplo, para a presença da colonização europeia nas montanhas capixabas: “10 charmosas cidades com chalés e construções tipicamente europeias, onde as ruas estreitas calçadas com pedra nos transportam para as montanhas capixabas. O ambiente remete à descendência italiana e alemã de seus habitantes. Ao adentrar a região serrana do Espírito Santo, a sensação imediata é a de estar em outro país, onde o frio e as influências europeias se fazem presentes”, elogia.

Veja Também

Site nacional de turismo elege o “Caribe” do Espírito Santo

Site nacional elogia, mas diz que ES é um “ilustre desconhecido”

Além de destacar também o agroturismo - “uma alternativa sustentável que não apenas atrai turistas, mas contribui para a disseminação da educação ambiental e a preservação dos ecossistemas locais” -, o portal goiano descreve as principais rotas turísticas do Estado, como a “Rota do Sol e da Moqueca” e a “Rota do Mar e das Montanhas”.
Para ilustrar esses destinos turísticos, o “curtamais” publica belas fotos do Convento da Penha, da Pedra Azul, da torta capixaba, da Catedral Metropolitana de Vitória, do Palácio Anchieta e da Praia da Costa.
“Seja sob o sol radiante das praias, nas charmosas cidades serranas ou explorando rotas turísticas cuidadosamente elaboradas, cada experiência revela uma faceta especial desse tesouro capixaba”, derrete-se o site de uma das principais cidades do Centro-Oeste do país.

Veja Também

Site da "CBF argentina" erra receita da moqueca e esquece o Convento

Praia famosa de Vila Velha perde o selo Bandeira Azul. Saiba o motivo

A gente já sabia. Agora os goianos também sabem.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Moqueca Capixaba Pedra Azul Turismo no ES Goiânia (GO) Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados