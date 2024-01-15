Site nacional elogia o ES: "calor de praia e frio europeu num raio de 45 km"

Foto da torta capixaba publicada no site de Goiânia Crédito: Bruno Coelho

Parece o paraíso. E é. A diversidade e a riqueza de paisagens do Espírito Santo são mais uma vez destaque da imprensa nacional. O site “curtamais”, de Goiânia (GO) , publicou na semana passada uma ampla reportagem sobre o turismo no ES enfatizando o seu litoral “deslumbrante” e a proximidade da região serrana do mar.

“O Espírito Santo é um estado que encanta com seu litoral deslumbrante, repleto de sol e uma infraestrutura hoteleira promissora. No entanto, o que o torna verdadeiramente único é a transição rápida para uma região serrana , oferecendo o clima frio e aconchegante das montanhas, em um raio de apenas 45 km”, diz a abertura do texto.

O “curtamais” chama a atenção, por exemplo, para a presença da colonização europeia nas montanhas capixabas: “10 charmosas cidades com chalés e construções tipicamente europeias, onde as ruas estreitas calçadas com pedra nos transportam para as montanhas capixabas. O ambiente remete à descendência italiana e alemã de seus habitantes. Ao adentrar a região serrana do Espírito Santo, a sensação imediata é a de estar em outro país, onde o frio e as influências europeias se fazem presentes”, elogia.

Além de destacar também o agroturismo - “uma alternativa sustentável que não apenas atrai turistas, mas contribui para a disseminação da educação ambiental e a preservação dos ecossistemas locais” -, o portal goiano descreve as principais rotas turísticas do Estado, como a “Rota do Sol e da Moqueca” e a “Rota do Mar e das Montanhas”.

Para ilustrar esses destinos turísticos, o “curtamais” publica belas fotos do Convento da Penha , da Pedra Azul, da torta capixaba, da Catedral Metropolitana de Vitória, do Palácio Anchieta e da Praia da Costa.

“Seja sob o sol radiante das praias, nas charmosas cidades serranas ou explorando rotas turísticas cuidadosamente elaboradas, cada experiência revela uma faceta especial desse tesouro capixaba”, derrete-se o site de uma das principais cidades do Centro-Oeste do país.