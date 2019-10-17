Site da "CBF argentina" erra receita da moqueca e esquece o Convento

A apresentação do Espírito Santo no site da AFA. Crédito: AFA | Reprodução

Uma tarefa para as autoridades capixabas que vão recepcionar a seleção da Argentina que disputará o Mundial Sub-17 de Futebol no Kleber Andrade, em Cariacica: levem os hermanos para comer uma autêntica moqueca capixaba. Por quê? Segue a explicação…

É que o site da AFA, a Associação de Futebol da Argentina (a CBF deles), quis ser agradável, publicou a receita da nossa moqueca capixaba, mas errou nos ingredientes. Os nossos vizinhos colocaram leite de coco na iguaria, uma heresia para quem conhece o nosso principal prato.

O texto da AFA diz o seguinte: “Moqueca capixaba: é o cozido típico da região, feito com peixe branco e molho à base de cebola, coentro, tomate, leite de coco e outros ingredientes”. Valeu o esforço, hermanos, mas erraram.

Mas os erros de informação não se limitaram à gastronomia. A AFA publica a foto de um belo pôr do sol na Curva da Jurema, em Vitória, mas a legenda informa que a imagem é de Cariacica. Além disso, entre os principais pontos turísticos da Capital, os argentinos citam o Morro do Moreno, que fica em Vila Velha. Por esse critério, o mais adequado seria relacionar o Convento da Penha, a atração turística mais importante do Espírito Santo.

QUEM É QUEM

Os argentinos, na apresentação do Espírito Santo, publicam o perfil de alguns pontos turísticos de Vitória e Vila Velha:

* Praia de Camburi: é a principal praia da cidade, com seis quilômetros de extensão.

* Palácio Anchieta: é a sede do poder executivo do Estado, construído pelos jesuítas no século XVI.

* Catedral: símbolo da arquitetura da ilha, sua construção remonta a 1920.

* Praça dos Namorados: perto da praia, local para comprar artesanato, passear e desfrutar de refeições típicas.