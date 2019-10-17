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Leonel  Ximenes

Site da "CBF argentina" erra receita da moqueca e esquece o Convento

Portal da AFA fez uma apresentação do Espírito Santo, onde os  hermanos vão disputar o Mundial Sub-17 de Futebol

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 18:14

Públicado em 

17 out 2019 às 18:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A apresentação do Espírito Santo no site da AFA.  Crédito: AFA | Reprodução
Uma tarefa para as autoridades capixabas que vão recepcionar a seleção da Argentina que disputará o Mundial Sub-17 de Futebol no Kleber Andrade, em Cariacica: levem os hermanos para comer uma autêntica moqueca capixaba. Por quê? Segue a explicação…
É que o site da AFA, a Associação de Futebol da Argentina (a CBF deles), quis ser agradável, publicou a receita da nossa moqueca capixaba, mas errou nos ingredientes. Os nossos vizinhos colocaram leite de coco na iguaria, uma heresia para quem conhece o nosso principal prato.
O texto da AFA diz o seguinte: “Moqueca capixaba: é o cozido típico da região, feito com peixe branco e molho à base de cebola, coentro, tomate, leite de coco e outros ingredientes”. Valeu o esforço, hermanos, mas erraram.
Mas os erros de informação não se limitaram à gastronomia. A AFA publica a  foto de um belo pôr do sol na Curva da Jurema, em Vitória, mas a legenda informa que a imagem é de Cariacica. Além disso, entre os principais pontos turísticos da Capital, os argentinos  citam o Morro do Moreno, que fica em Vila Velha. Por esse critério, o mais adequado seria relacionar  o  Convento da Penha, a atração  turística mais importante do Espírito Santo.  

QUEM É QUEM

Os argentinos, na apresentação do Espírito Santo, publicam o perfil de alguns pontos turísticos de Vitória e Vila Velha:
*  Praia de Camburi: é a principal praia da cidade, com seis quilômetros de extensão.
* Palácio Anchieta: é a sede do poder executivo do Estado, construído pelos jesuítas no século XVI.
* Catedral: símbolo da arquitetura da ilha, sua construção remonta a 1920.
* Praça dos Namorados: perto da praia, local para comprar artesanato, passear e desfrutar de refeições típicas.
* Morro do Moreno: morro para caminhadas e vistas panorâmicas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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