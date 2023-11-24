Site nacional de turismo elege o “Caribe” do Espírito Santo

Balneário de Iriri, em Anchieta Crédito: Carlos Barros - TV Gazeta Sul

O site IG publicou nesta quinta-feira (23) uma ampla reportagem sobre Iriri, um dos principais destinos do litoral capixaba. Chamado pela matéria de o “Caribe” do Espírito Santo, o IG relaciona quatro praias da região que deverão bombar no verão que se avizinha e elogia a culinária do balneário.

As praias citadas pelo repórter Felipe Abílio são: Praia da Areia Preta, Costa Azul, Praia dos Namorados e Santa Helena. Ele traçou o perfil de cada uma delas e reconheceu a beleza do balneário do litoral sul do ES , chamado de “Caribe” capixaba por causa das suas águas cristalinas.

“Descobrir Iriri, balneário de Anchieta, foi como desvendar um segredo bem guardado pela costa do Espírito Santo”, diz o repórter. “O balneário de Iriri, com seus 3 mil habitantes acolhedores, se transforma durante a alta temporada, quando cerca de 50 mil visitantes são atraídos por suas praias e atrações únicas”, acrescenta.

Além das praias, o IG reservou um espaço para as ilhas próximas a Iriri, como a dos Cabritos e a dos Franceses: “No meio do oceano, tem umas ilhotas com águas tão clarinhas que atraem turistas curiosos em seus mistérios e histórias. Visitei as duas mais famosas e descobri um paraíso de águas verdes”, descreve o repórter.

Por fim, a matéria destaca a gastronomia daquele trecho do litoral, especialmente o Festival Capixaba de Frutos do Mar, realizado no feriado de 12 de outubro. “Cheio de explosões de sabores, o evento reúne vários restaurantes da região mostrando suas principais criações.”

E a moqueca capixaba ? Claro que o principal prato da culinária do ES não foi esquecido pelo IG. A reportagem, aliás, sugere moquequinhas de sururu, cação e camarão. E mais: lojinhas, bares, restaurantes e padarias, para o repórter, “são um charme do balneário”.