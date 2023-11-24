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Leonel Ximenes

Site nacional de turismo elege o “Caribe” do Espírito Santo

"Foi como desvendar um segredo bem guardado pela costa do Espírito Santo”, elogia a reportagem

Públicado em 

24 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Balneário de Iriri, em Anchieta
Balneário de Iriri, em Anchieta Crédito: Carlos Barros - TV Gazeta Sul
O site IG publicou nesta quinta-feira (23) uma ampla reportagem sobre Iriri, um dos principais destinos do litoral capixaba. Chamado pela matéria de o “Caribe” do Espírito Santo, o IG relaciona quatro praias da região que deverão bombar no verão que se avizinha e elogia a culinária do balneário.
As praias citadas pelo repórter Felipe Abílio são: Praia da Areia Preta, Costa Azul, Praia dos Namorados e Santa Helena. Ele traçou o perfil de cada uma delas e reconheceu a beleza do balneário do litoral sul do ES, chamado de “Caribe” capixaba por causa das suas águas cristalinas.
“Descobrir Iriri, balneário de Anchieta, foi como desvendar um segredo bem guardado pela costa do Espírito Santo”, diz o repórter. “O balneário de Iriri, com seus 3 mil habitantes acolhedores, se transforma durante a alta temporada, quando cerca de 50 mil visitantes são atraídos por suas praias e atrações únicas”, acrescenta.
Além das praias, o IG reservou um espaço para as ilhas próximas a Iriri, como a dos Cabritos e a dos Franceses: “No meio do oceano, tem umas ilhotas com águas tão clarinhas que atraem turistas curiosos em seus mistérios e histórias. Visitei as duas mais famosas e descobri um paraíso de águas verdes”, descreve o repórter.

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Por fim, a matéria destaca a gastronomia daquele trecho do litoral, especialmente o Festival Capixaba de Frutos do Mar, realizado no feriado de 12 de outubro. “Cheio de explosões de sabores, o evento reúne vários restaurantes da região mostrando suas principais criações.”
E a moqueca capixaba? Claro que o principal prato da culinária do ES não foi esquecido pelo IG. A reportagem, aliás, sugere moquequinhas de sururu, cação e camarão. E mais: lojinhas, bares, restaurantes e padarias, para o repórter, “são um charme do balneário”.
E a gente vai discordar? Está certíssimo!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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