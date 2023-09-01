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Leonel Ximenes

Rio de Janeiro, a nova rota do queijo fino artesanal das montanhas do ES

Produto começou a ser vendido em uma das maiores redes de supermercados da Cidade Maravilhosa, com 44 lojas

Públicado em 

01 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Amedeo Mazzoco, dono da Artelatte
O italiano Amedeo Mazzoco, fundador da Artelatte em Venda Nova do Imigrante Crédito: Lucas Knupp
A Artelatte, que produz queijos finos artesanais nas montanhas do Espírito Santo, começou a vender seus produtos na rede de Supermercados Zona Sul, uma das maiores do Rio de Janeiro. A preciosidade capixaba está sendo vendida, desde agosto, em 44 lojas localizadas principalmente nas áreas de consumo mais sofisticado na Cidade Maravilhosa.
Os três queijos comercializados no Rio foram cuidadosamente selecionados por um dos mestres-queijeiros da Artelatte, o italiano Davide Panciera.

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Os escolhidos são o San Martin, feito com o blend de leites de cabra, vaca e Iogurte natural; o San José, o mais premiado e procurado da queijaria, produzido com leite de vaca; e o Duetto, queijo ganhador da medalha de ouro do prêmio Queijo Brasil 2023, que também é um blend entre dois leites, o de cabra e o de vaca.
A Artelatte passou a vender seus produtos em outros Estados após conquistar recentemente o "Selo Arte", que é um certificado de identidade e qualidade na produção. Esse selo atesta que seus queijos são elaborados de forma artesanal.
Queijos produzidos pela Artelatte
Queijos produzidos pela Artelatte Crédito: Lucas Knupp
Segundo a queijaria, após a conquista do "Selo Arte", a procura pelos seus produtos vem aumentando em vários Estados do Brasil. A Artelatte já enviou queijos para Natal, Florianópolis, Brasília, São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Salvador, entre outras cidades.
Localizada na zona rural de Venda Nova do Imigrante, a Artelatte capta de 1 mil a 2 mil litros de leite por semana que se transformam em 100 a 200 kg de queijos.
“Existe hoje um planejamento que controla a nossa produção. Temos queijos em estoque com 40 dias até 360 dias de maturação, para que seja possível atender a toda demanda, que é planejada e limitada”, explica Lucas Knupp, consultor de marketing da Artelatte.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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