Rio de Janeiro, a nova rota do queijo fino artesanal das montanhas do ES

O italiano Amedeo Mazzoco, fundador da Artelatte em Venda Nova do Imigrante Crédito: Lucas Knupp

A Artelatte, que produz queijos finos artesanais nas montanhas do Espírito Santo , começou a vender seus produtos na rede de Supermercados Zona Sul, uma das maiores do Rio de Janeiro . A preciosidade capixaba está sendo vendida, desde agosto, em 44 lojas localizadas principalmente nas áreas de consumo mais sofisticado na Cidade Maravilhosa.

Os três queijos comercializados no Rio foram cuidadosamente selecionados por um dos mestres-queijeiros da Artelatte, o italiano Davide Panciera.

Os escolhidos são o San Martin, feito com o blend de leites de cabra, vaca e Iogurte natural; o San José, o mais premiado e procurado da queijaria, produzido com leite de vaca; e o Duetto, queijo ganhador da medalha de ouro do prêmio Queijo Brasil 2023, que também é um blend entre dois leites, o de cabra e o de vaca.

A Artelatte passou a vender seus produtos em outros Estados após conquistar recentemente o "Selo Arte", que é um certificado de identidade e qualidade na produção. Esse selo atesta que seus queijos são elaborados de forma artesanal.

Queijos produzidos pela Artelatte Crédito: Lucas Knupp

Segundo a queijaria, após a conquista do "Selo Arte", a procura pelos seus produtos vem aumentando em vários Estados do Brasil . A Artelatte já enviou queijos para Natal, Florianópolis, Brasília, São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Salvador, entre outras cidades.

Localizada na zona rural de Venda Nova do Imigrante , a Artelatte capta de 1 mil a 2 mil litros de leite por semana que se transformam em 100 a 200 kg de queijos.