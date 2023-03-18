Montanhas capixabas têm uma nova (e bela) rota turística

A Assembleia Legislativa
aprovou oficialmente nesta semana, mas desde o final do mês passado o Espírito Santo tem uma nota rota turística. Com 30,5 quilômetros de extensão, o circuito turístico começa no km 72 (São Paulo do Aracê) da rodovia estadual ES-164, em Domingos Martins
. Em seguida, passa por Venda Nova do Imigrante
e é finalizada no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo
.
Com a criação da rota, os empresários da região têm a expectativa de que as prefeituras e o governo do Estado façam a pavimentação dos 19 quilômetros que faltam para complementar os 30,5 quilômetros totais que conectam os mais de 50 empreendimentos do trajeto. Além de contribuir para o turismo
, a pavimentação deve auxiliar no escoamento de produtos agrícolas da região.
“É um roteiro que convida visitantes, turistas e a população de modo geral a conhecerem o melhor da natureza dos três municípios das montanhas capixabas, objetivando integrar as propriedades rurais, agroindústrias, empreendimentos e as belezas naturais”, explica o deputado estadual Fabrício Gandini
(Cidadania), autor do projeto de lei que criou a nova rota turística.
A criação da Rota Azul foi uma iniciativa de empresários e empreendedores da região, que desde 2019 discutiam a importância desse novo roteiro para a economia e o turismo dos três municípios abrangidos pelo caminho.
“A Rota Azul é um movimento particular de alguns empreendimentos que se iniciou em 2019, de forma voluntária e uma vontade extrema de tornar Pedra Azul
, Alto Caxixe, Braço do Sul e Forno Grande como importantes destinos turísticos. Nos unimos, criamos um grupo, muitas conversas, muitas ideias, um forte desejo de organização e fazer acontecer, visando obter o olhar do poder público para a necessidade de infraestrutura, divulgação, telefonia, internet e estradas”, diz texto da página oficial da Rota Azul no Instagram.
Infraestrutura, divulgação, telefonia, internet e estradas: a palavra está com o governo do Estado
. Será que agora vai?