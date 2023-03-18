Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Montanhas capixabas têm uma nova (e bela) rota turística

São 30,5 quilômetros de extensão do caminho cheio de belezas naturais abrangendo três municípios

Publicado em 18 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

18 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A sinalização da Rota Azul já está pronta
A sinalização da Rota Azul já está pronta Crédito: Divulgação
Assembleia Legislativa aprovou oficialmente nesta semana, mas desde o final do mês passado o Espírito Santo tem uma nota rota turística. Com 30,5 quilômetros de extensão, o circuito turístico começa no km 72 (São Paulo do Aracê) da rodovia estadual ES-164, em Domingos Martins. Em seguida, passa por Venda Nova do Imigrante e é finalizada no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo.
Com a criação da rota, os empresários da região têm a expectativa de que as prefeituras e o governo do Estado façam a pavimentação dos 19 quilômetros que faltam para complementar os 30,5 quilômetros totais que conectam os mais de 50 empreendimentos do trajeto. Além de contribuir para o turismo, a pavimentação deve auxiliar no escoamento de produtos agrícolas da região.
“É um roteiro que convida visitantes, turistas e a população de modo geral a conhecerem o melhor da natureza dos três municípios das montanhas capixabas, objetivando integrar as propriedades rurais, agroindústrias, empreendimentos e as belezas naturais”, explica o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), autor do projeto de lei que criou a nova rota turística.

Veja Também

Cervejaria de sucesso é fechada no interior do ES. O motivo? Estrada ruim

Com investimento de R$ 30 milhões, ES terá hotel de luxo nas montanhas

A criação da Rota Azul foi uma iniciativa de empresários e empreendedores da região, que desde 2019 discutiam a importância desse novo roteiro para a economia e o turismo dos três municípios abrangidos pelo caminho.
As atrações da Rota Azul em cada um dos três municípios da região serrana capixaba
Placas com as atrações da Rota Azul em cada um dos três municípios da região serrana no perímetro do novo circuito turístico Crédito: Redes sociais
“A Rota Azul é um movimento particular de alguns empreendimentos que se iniciou em 2019, de forma voluntária e uma vontade extrema de tornar Pedra Azul, Alto Caxixe, Braço do Sul e Forno Grande como importantes destinos turísticos. Nos unimos, criamos um grupo, muitas conversas, muitas ideias, um forte desejo de organização e fazer acontecer, visando obter o olhar do poder público para a necessidade de infraestrutura, divulgação, telefonia, internet e estradas”, diz texto da página oficial da Rota Azul no Instagram.
Infraestrutura, divulgação, telefonia, internet e estradas: a palavra está com o governo do Estado. Será que agora vai?

Veja Também

Torcida do Cruzeiro paga parte de prejuízo em lanchonete no ES

Prefeito de Cachoeiro anuncia homenagem inédita a Roberto Carlos

Moqueca capixaba eleita o 31º melhor prato de frutos do mar do mundo. Mas…

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Castelo Domingos Martins montanhas Turismo no ES Venda Nova do Imigrante Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados