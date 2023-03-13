Leonel Ximenes

Moqueca capixaba eleita o 31° melhor prato de frutos do mar do mundo. Mas…

Por incrível que pareça, a baiana ficou bem à frente, em 19° lugar

Publicado em 13 de Março de 2023 às 09:50

Moqueca capixaba e seus principais ingredientes: alho, cebola, tomate, urucum e coentro Crédito: Marcelo Moryan
moqueca capixaba foi eleita o 31º melhor prato de frutos do mar do mundo, segundo ranking publicado na semana passada pela TasteAtlas, enciclopédia gastronômica de viagens experimentais para comida tradicional que reúne receitas autênticas, críticas de alimentos e artigos de pesquisa sobre ingredientes e pratos populares do mundo todo.
Seria uma notícia perfeita se o principal prato da culinária do Espírito Santo não tivesse ficado atrás da moqueca baiana, que arrancou um 19º lugar. Curiosamente, apenas 0,1 ponto percentual separa os dois pratos - a moqueca do Estado vizinho obteve 4,6 pontos, enquanto a capixaba tirou 4,5.
O ranking dos 50 pratos à base de frutos do mar da TasteAtlas é liderado pelo Amêijoas à Bulhão Pato, de Portugal, com 4,8 pontos, seguido pelo Gambas al ajillo, da Espanha (4,7). Em terceiro, um prato peruano: o Ceviche misto, com 4,7.

As moquecas baiana e capixaba são os únicos representantes do Brasil no ranking mundial que traz também pratos da Grécia, EUA, Japão e Itália, entre outros países. A nota máxima do levantamento é 5.
Segundo o portal Uol, a receita de moqueca baiana foi apresentada ao público internacional como um ensopado que inclui sempre um tipo de peixe branco, camarões e outros frutos do mar combinados a leite de coco, azeite de dendê, suco de limão taiti e vegetais variados — entre eles pimentões amarelos e vermelhos, tomate, cebolinha, alho, cebola e até gengibre.

"[A moqueca] era originalmente preparada pelos povos nativos do Brasil", explica o Atlas. "Com o tempo, novos elementos foram adicionados ao ensopado, como o leite de coco, que foi introduzido no país pelos colonizadores portugueses e o azeite de dendê, trazido pelos escravos africanos.”
O ranking da enciclopédia gastronômica TasteAtlas Crédito: Reprodução do Twitter
O portal observa que a moqueca baiana não é a única representante brasileira na lista internacional. “Suas variações, como a moqueca capixaba, foram englobadas todas na categoria ‘moqueca’", ressalva.
Fica a dúvida: será que esse pessoal do TasteAtlas sabe realmente que “moqueca é capixaba, o resto é peixada”?

Atualização

13/03/2023 - 11:35
Esta matéria foi atualizada com o ranking da enciclopédia gastronômica TasteAtlas
Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

