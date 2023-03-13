Moqueca capixaba eleita o 31° melhor prato de frutos do mar do mundo. Mas…

A moqueca capixaba
foi eleita o 31º melhor prato de frutos do mar do mundo, segundo ranking publicado na semana passada pela TasteAtlas, enciclopédia gastronômica de viagens experimentais para comida tradicional que reúne receitas autênticas, críticas de alimentos e artigos de pesquisa sobre ingredientes e pratos populares do mundo todo.
Seria uma notícia perfeita se o principal prato da culinária do Espírito Santo
não tivesse ficado atrás da moqueca baiana, que arrancou um 19º lugar. Curiosamente, apenas 0,1 ponto percentual separa os dois pratos - a moqueca do Estado vizinho obteve 4,6 pontos, enquanto a capixaba tirou 4,5.
O ranking dos 50 pratos à base de frutos do mar da TasteAtlas é liderado pelo Amêijoas à Bulhão Pato, de Portugal
, com 4,8 pontos, seguido pelo Gambas al ajillo, da Espanha (4,7). Em terceiro, um prato peruano: o Ceviche misto, com 4,7.
As moquecas baiana e capixaba são os únicos representantes do Brasil
no ranking mundial que traz também pratos da Grécia, EUA, Japão e Itália, entre outros países. A nota máxima do levantamento é 5.
Segundo o portal Uol, a receita de moqueca baiana foi apresentada ao público internacional como um ensopado que inclui sempre um tipo de peixe branco, camarões e outros frutos do mar combinados a leite de coco, azeite de dendê, suco de limão taiti e vegetais variados — entre eles pimentões amarelos e vermelhos, tomate, cebolinha, alho, cebola e até gengibre.
"[A moqueca] era originalmente preparada pelos povos nativos do Brasil", explica o Atlas. "Com o tempo, novos elementos foram adicionados ao ensopado, como o leite de coco, que foi introduzido no país pelos colonizadores portugueses e o azeite de dendê, trazido pelos escravos africanos.”
O portal observa que a moqueca baiana não é a única representante brasileira na lista internacional. “Suas variações, como a moqueca capixaba, foram englobadas todas na categoria ‘moqueca’", ressalva.
Fica a dúvida: será que esse pessoal do TasteAtlas sabe realmente que “moqueca é capixaba, o resto é peixada”?