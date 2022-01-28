Lula na filiação de Contarato: “Moqueca é capixaba, o resto é peixada”

Lula e a presidente nacional do PT, Gleise Hoffmann, participaram de forma remota da filiação de Contarato Crédito: Iara Diniz

Estrela da cerimônia de filiação do senador Fabiano Contarato (ES) ao PT, o presidente de honra do partido, Lula, surpreendeu no final do seu discurso com uma declaração elogiosa ao carro-chefe da culinária capixaba.

“Eu quero voltar ao Espírito Santo. Porque ir ao Espírito Santo significa, Jaques Wagner, que eu vou comer moqueca. Porque a moqueca é capixaba, o resto é peixada. E por isso que eu tenho vontade de voltar ao Espírito Santo”, disse o presidenciável provocando o senador da Bahia, Estado que rivaliza com o ES pelo título de melhor moqueca do Brasil.

Lula participou do ato de filiação de forma remota, ao lado da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores , a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

Bem-humorado, o ex-presidente da República também brincou com o senador capixaba, que deixou a Rede para se filiar ao PT. “Eu estou elegante hoje, Contarato, só para te receber no partido. Esse paletó aqui eu não vesti nem para receber o Jaques Wagner, nem para receber o Paulo Rocha. Nem para receber a rainha da Inglaterra eu estou colocando.”

Lula continuou as mesuras com Contarato: “Queria te dizer que você não precisa de tapete vermelho, eu estou colocando o meu coração no chão para você pisar e adentrar dentro do Partido dos Trabalhadores e ajudar a gente a fazer mais pelo povo do que nós já fizemos”.

O QUE DIZ O AUTOR DA FRASE FAMOSA

A coluna ouviu Cacau Monjardim, autor da frase que imortalizou e tornou mais conhecida nacionalmente a moqueca capixaba, em 1974. O veterano jornalista lembrou que o petista tem o costume de elogiar o prato mais famoso do ES, inclusive no Egito, onde provou a comida levada por um capixaba quando ele era presidente da República.

“Com essa declaração, Lula só evidencia que a melhor moqueca do Brasil é a capixaba. É um testemunho da qualidade da nossa culinária. Fico empolgado com isso”, afirmou Monjardim, de 92 anos.