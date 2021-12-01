Xuxa entra em live de Contarato e se diz fã do senador do ES

A surpresa foi geral. Durante uma live promovida pela Transparência Capixaba, o senador Fabiano Contarato
(Rede-ES), o entrevistado do programa, recebeu uma mensagem carinhosa de Xuxa Meneghel. “Senador Fabiano Contarato, sou sua fã”, escreveu a ex-apresentadora de TV no seu perfil com selo verificado (selo azul).
O senador, ao ser informado da manifestação de Xuxa nos comentários da live, retribuiu o gesto de carinho da artista e mandou um beijo para ela.
Segundo Rodrigo Rossoni, secretário-geral da ONG e moderador do bate-papo virtual, Contarato participou da live porque o senador faz a defesa da democracia na questão da diversidade das pautas identitárias.
“Como ele é senador signatário do Pacto da Democracia, a gente queria conversar com ele sobre a defesa da democracia que ele tem feito,” explicou Rossoni. A live sobre Democracia, Transparência e Combate à Corrupção
foi realizada na noite desta segunda-feira (29).