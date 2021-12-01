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Leonel Ximenes

Xuxa entra em live de Contarato e se diz fã do senador do ES

Ex-apresentadora de TV surpreendeu os participantes de um debate sobre democracia, transparência e combate à corrupção

Públicado em 

01 dez 2021 às 09:18
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A mensagem de Xuxa (em destaque) para Contarato durante a live
A mensagem de Xuxa (em destaque) para Contarato durante a live Crédito: Reprodução do Instagram
A surpresa foi geral. Durante uma live promovida pela Transparência Capixaba, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES), o entrevistado do programa, recebeu uma mensagem carinhosa de Xuxa Meneghel. “Senador Fabiano Contarato, sou sua fã”, escreveu a ex-apresentadora de TV no seu perfil com selo verificado (selo azul).
O senador, ao ser informado da manifestação de Xuxa nos comentários da live, retribuiu o gesto de carinho da artista e mandou um beijo para ela.
Segundo Rodrigo Rossoni, secretário-geral da ONG e moderador do bate-papo virtual, Contarato participou da live porque o senador faz a defesa da democracia na questão da diversidade das pautas identitárias.
“Como ele é senador signatário do Pacto da Democracia, a gente queria conversar com ele sobre a defesa da democracia que ele tem feito,” explicou Rossoni. A live sobre Democracia, Transparência e Combate à Corrupção foi realizada na noite desta segunda-feira (29).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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