Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Indenização de R$ 100 mil

Contarato processa empresário bolsonarista por comentário homofóbico

Senador capixaba revelou, na CPI da Covid, que o bolsonarista Otávio Fakhoury havia feito uma postagem em rede social que visava atacar sua orientação sexual

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2021 às 11:53
Senador fabiano Contarato
Senador Fabiano Contarato durante sessão na CPI da Covid Crédito: Roque de Sá / Agência Senado
O processo do senador capixaba Fabiano Contarato (Rede) contra o empresário bolsonarista Otávio Oscar Fakhoury começou a tramitar nesta quarta-feira (27) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O parlamentar capixaba entrou com ação de indenização por danos morais, no valor de R$ 100 mil, devido a comentários homofóbicos nas redes sociais. 
O caso está na 16ª Vara Cível de Brasília e a defesa de Contarato aponta que Fakhoury "se valeu de um erro ortográfico com alegado intuito jocoso, no evidente afã de atacar sua opção sexual, como se isso lhe tornasse pessoa pior."
O comentário homofóbico feito por Otávio Fakhoury foi exposto por Contarato no final de setembro, em uma sessão da CPI da Covid, quando o empresário era ouvido pelos parlamentares na investigação referente à pandemia. O senador pediu à Polícia Legislativa que apurasse o crime de homofobia, e  a comissão também encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal.
Na ocasião, uma das declarações de Contarato repercutiu bastante nas redes sociais, pelas quais recebeu apoio, assim como foi apoiado na sessão em que se manifestou. Dirigindo-se a Fakhoury, o senador disse: "o senhor é o tipo da pessoa que retrata muito bem esse presidente, que fala na família tradicional. Mas a minha família não é pior que a sua. A mesma certidão de casamento que o senhor tem eu tenho. O senhor é o principal violador dessa moralidade e legalidade."
Contarato processa empresário bolsonarista por comentário homofóbico

Veja Também

Contarato: "Minha família é tão valiosa quanto a sua"

O dia em que Contarato e Do Val estiveram do mesmo lado

Vídeo: Contarato acusa Fakhoury de homofobia e CPI encaminha denúncia ao MPF

A postagem que motivou o desabafo, bem como a ação judicial, aconteceu em maio. Fakhoury fez um comentário após manifestação de Contarato sobre a CPI da Covid, quando o senador cometeu um erro gramatical ao trocar a palavra “flagrancial” por “fragrancial”.
“O delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário... Quem seria o ‘perfumado’ que lhe (sic) cativou?”, comentou o empresário.
Em um dos trechos da ação, a defesa observa que "nesses casos, não há que se falar em liberdade de expressão, diante da clara incitação, induzimento ou prática de discriminação, ou preconceito. A liberdade de expressão e manifestação conferida pelo texto constitucional certamente encontra limite na ofensa a outros direitos fundamentais igualmente assegurados, como é o caso da dignidade e da honra."
Diante do episódio, a ação de indenização visa, segundo a defesa,  "representar-se para a vítima capaz de amenizar o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta, para que não volte a repetir o ato."

Veja Também

Na CPI da Covid, Contarato declama poema em homenagem às vítimas

Câmara de São Mateus abre processo de impeachment contra prefeito que foi preso

Vídeo: entenda o relatório da CPI da Covid e as acusações contra Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Senado Federal CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados