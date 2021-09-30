Vídeo: Contarato acusa Fakhoury de homofobia e CPI encaminha denúncia ao MPF

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"O senhor é o tipo da pessoa que retrata muito bem esse presidente, que fala na família tradicional. Mas a minha família não é pior que a sua. A mesma certidão de casamento que o senhor tem eu tenho. O senhor é o principal violador dessa moralidade e legalidade" disse o senador.

Expus minha família e minha vida para que outras famílias LGBT não sofram o que sofremos. Fiz esse desabafo na CPI hoje diante do depoente que me agrediu. Homofobia é crime! Aprendi com meus pais a respeitar as pessoas. Orientação sexual não define caráter. https://t.co/7Tes6I39sZ — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) September 30, 2021

Na abertura da sessão da CPI da Covid nesta quinta-feira (30) , Contarato mostrou uma frase postada em redes sociais pelo depoente, o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury. A postagem de Fakhoury se aproveitava de um erro de ortografia cometido pelo senador em outra postagem, também em uma rede social.

O senador, na ocasião, havia comentado o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, um dos primeiros a ser ouvidos na CPI. Contarato escreveu que Wajngarten deveria ser preso e que, no depoimento, se configurou "estado fragancial (sic)".

Ao ter o depoimento marcado pela CPI, na semana passada, Fakhoury atacou Contarato:

"O delegado [Contarato], homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário... Quem seria o 'perfumado' que lhe cativou?", escreveu o empresário bolsonarista.

Nesta quinta-feira, o senador fez o discurso a partir da cadeira da presidência da CPI. O presidente, Omar Aziz (PSD-AM), lhe cedeu o lugar temporariamente, para dar destaque à fala. Contarato se dirigiu diretamente a Fakhoury, com a voz embargada, e disse:

"O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, tem filhos. A sua família não é melhor que a minha", afirmou o senador.

"Eu aprendi que a orientação sexual não define caráter, a cor da pele não define o caráter, poder aquisitivo não define caráter", continuou Contarato.

"Eu sonho com o dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Sonho com o dia que meus filhos não serão julgados por ser negros" Fabiano Contarato - Senador

APOIO INUSITADO DE MARCOS DO VAL

Assim que Contarato terminou de falar, o senador Marcos do Val (Podemos) se pronunciou, como foi possível ouvir durante a sessão:

"Senador Contarato, só pra dizer que o senhor não está sozinho. Nós, senadores, estamos com você nessa luta."

A Gazeta, os dois senadores pelo Espírito Santo têm perfis diferentes, principalmente, quando o assunto é o governo Jair Bolsonaro (sem partido) e a condução do governo federal em relação à pandemia de Covid-19. O apoio de Do Val nesse caso surpreendeu internautas. Como aponta a jornalista Letícia Gonçalves na sua coluna em, os dois senadores pelo Espírito Santo têm perfis diferentes, principalmente, quando o assunto é o governo Jair Bolsonaro (sem partido) e a condução do governo federal em relação à pandemia de Covid-19. O apoio de Do Val nesse caso surpreendeu internautas.

EMPRESÁRIO DIZ QUE NÃO TEVE INTENÇÃO E QUE "TEM AMIGOS GAYS"

Em resposta, Fakhoury afirmou que foi um comentário "infeliz" e que "não teve a intenção de ofender".

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