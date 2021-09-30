Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CPI da Covid

Vídeo: Contarato acusa Fakhoury de homofobia e CPI encaminha denúncia ao MPF

Senador discursou contra frase homofóbica de empresário bolsonarista: "Minha família não é pior que a sua. A mesma certidão de casamento que o senhor tem eu tenho"

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 12:50

Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 

30 set 2021 às 12:50
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) expôs comentários homofóbicos feitos pelo empresário Otávio Fakhoury contra ele e pediu à Polícia Legislativa que apure o crime de homofobia. A CPI da Pandemia também encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal
"O senhor é o tipo da pessoa que retrata muito bem esse presidente, que fala na família tradicional. Mas a minha família não é pior que a sua. A mesma certidão de casamento que o senhor tem eu tenho. O senhor é o principal violador dessa moralidade e legalidade" disse o senador.
Na abertura da sessão da CPI da Covid nesta quinta-feira (30), Contarato mostrou uma frase postada em redes sociais pelo depoente, o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury. A postagem de Fakhoury se aproveitava de um erro de ortografia cometido pelo senador em outra postagem, também em uma rede social.
O senador, na ocasião, havia comentado o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, um dos primeiros a ser ouvidos na CPI. Contarato escreveu que Wajngarten deveria ser preso e que, no depoimento, se configurou "estado fragancial (sic)".
Ao ter o depoimento marcado pela CPI, na semana passada, Fakhoury atacou Contarato:
"O delegado [Contarato], homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário... Quem seria o 'perfumado' que lhe cativou?", escreveu o empresário bolsonarista.
Nesta quinta-feira, o senador fez o discurso a partir da cadeira da presidência da CPI. O presidente, Omar Aziz (PSD-AM), lhe cedeu o lugar temporariamente, para dar destaque à fala. Contarato se dirigiu diretamente a Fakhoury, com a voz embargada, e disse:
"O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, tem filhos. A sua família não é melhor que a minha", afirmou o senador.
"Eu aprendi que a orientação sexual não define caráter, a cor da pele não define o caráter, poder aquisitivo não define caráter", continuou Contarato.
"Eu sonho com o dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Sonho com o dia que meus filhos não serão julgados por ser negros"
Fabiano Contarato - Senador

APOIO INUSITADO DE MARCOS DO VAL

Assim que Contarato terminou de falar, o senador Marcos do Val (Podemos) se pronunciou, como foi possível ouvir durante a sessão:
"Senador Contarato, só pra dizer que o senhor não está sozinho. Nós, senadores, estamos com você nessa luta."
Como aponta a jornalista Letícia Gonçalves na sua coluna em A Gazeta, os dois senadores pelo Espírito Santo têm perfis diferentes, principalmente, quando o assunto é o governo Jair Bolsonaro (sem partido) e a condução do governo federal em relação à pandemia de Covid-19. O apoio de Do Val nesse caso surpreendeu internautas.

EMPRESÁRIO DIZ QUE NÃO TEVE INTENÇÃO E QUE "TEM AMIGOS GAYS"

Em resposta, Fakhoury afirmou que foi um comentário "infeliz" e que "não teve a intenção de ofender".
Fonte: Agência Senado

Veja Também

CPI ouve empresário Otávio Fakhoury, apontado como financiador de fake news

Não há cadeia para todo mundo, diz Aras a Contarato sobre Bolsonaro não usar máscara

Contarato e Do Val: um usa a lei como arma; o outro, a arma como lei

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Senado Federal CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não está satisfeito com negociações com o Irã
Jardel Sipriano Caetano, nasceu em São Mateus
Capixaba morre atingido em ataque de drone na Guerra da Ucrânia
Imagem de destaque
Conselhos ganham espaço nas médias empresas e viram motor de crescimento com controle

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados