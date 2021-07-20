Contarato e Do Val: um usa a lei como arma; o outro, a arma como lei

Marcos do Val e Fabiano Contarato durante sessão na CPI da Covid Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Para Jefferson Ferreira Alvarenga, pesquisador e doutorando em História Social das Relações Políticas pela Ufes, a participação do senador Contarato não é diferente daquilo que se esperava dele. Desde o começo segue uma lógica ideológica de linha mais progressista. O senador é a favor de investigações e adotou uma postura crítica em relação ao governo federal. Fez até hoje 100 pronunciamentos e apresentou 520 proposições.

Já o senador Do Val segue um modelo que sempre defendeu da Lava Jato e contrário ao movimento da esquerda. Ele foi do exército, 38º Batalhão de Infantaria, e segue a linha conservadora. Portanto, a defesa que faz em relação ao governo Bolsonaro é compreensível. Afinal, é ligado à área mais à direita da Segurança Pública. O senador fez 12 pronunciamentos e apresentou 295 proposições.

De fato, o senador Contarato tem se destacado nestes anos de mandato. Ele foi indicado, pelo segundo ano seguido, ao Prêmio Congresso em Foco nas categorias “Melhores no Senado”, “Clima e Sustentabilidade” e “Defesa da Educação”. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente no Senado, é o vencedor da categoria especial “Clima e Sustentabilidade” do Prêmio Congresso em Foco 2020.

O doutorando Jefferson Ferreira Alvarenga destaca que Contarato sempre defendeu a lei como melhor método para a prevenção da violência. Tem o apoio na lei para defender seu ponto de vista. Do Val permeou sempre os grupos que defendiam a força e as armas como combate à violência. Desde quando era consultor do governo falava na força efetiva do policiamento como saída contra a violência.

Em relação à CPI da Covid, o doutor em Ciências Políticas e mestre em História das Relações Políticas da Ufes Ueber José de Oliveira explica a atuação de destaque do senador Contarato. Para ele, o fato do senador ter sido delegado "dota o mesmo de um faro investigativo e, além disso, ele conhece muito bem a legislação, por ofício, e também por ser professor de direito constitucional”.

A atuação na CPI da Covid deixou explícito as posições antagônicas dos dois senadores. Há clara divergência em suas concepções ideológicas. Contarato permeado por setores mais progressistas da própria política e da sociedade. E Do Val vem de uma linha mais dura do exército. Apesar de terem a mesma origem da segurança pública, não representam os mesmos setores da sociedade.

O professor Jefferson diz que, na CPI, Contarato mantém a posição coerente em relação à defesa das investigações e apurações da condução da pandemia. Principalmente agora na suposta compra da vacina Covaxin. Ele tem sido enfático na apuração dos fatos. Desde o início segue a mesma a posição. Já Do Val tem se manifestado no sentido de minimizar os fatos.