Por que o Estado ainda comete tantos erros com os pobres?

Casal reclama que teve a casa invadida e revirada por policiais militares por engano Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Sim, foi um erro. Todos podem errar e erros acontecem. Mas ao admitir o erro os agentes do Estado assumiram que desconhecem ou ignoraram o art. 5 da Constituição Federal que fala que todos são iguais perante a lei. E ainda o seu parágrafo XI diz que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador”. E aqui o destaque em relação ao fato, “salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Parece-me, no entanto, segundo observação do cotidiano, que erros como a invasão de casa de família sem autorização judicial não acontecem em bairros da classe média capixaba. Salvo engano, se este que aqui relata estiver perdido em suas análises; garanto que não está. É no morro onde essa prática mais acontece. Na verdade o morro, a favela e os bairros de periferia são no imaginário social o locus do bandido.

La é onde o bandido mora e por isso domina o território local. Esconde-se quando pratica algum crime ou quando está em fuga. Faz as leis que imperam nesses lugares e também oferta os serviços de internet, gás, água, TV e outros mais. Ainda controla o movimento local e diz como devem se comportar outros bandidos. Na vida real isso pode até acontecer, mas não é a realidade plena da periferia no ES.

Admitir isso é o mesmo que dizer que o Estado e as instituições que compõem a sociedade falharam totalmente. É assumir que não tem sentido gastar rios de dinheiro para manter o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, com todos os órgãos que os compõem. É admitir que erramos como sociedade capixaba. Não, não é assim. Quem mora na periferia, trabalhadores e suas famílias, estão sim mais vulneráveis e sofrem ação de bandidos. Precisam sim de apoio e suporte do Estado e de toda sociedade. Mas antes de tudo são cidadãos que precisam ter seus direitos reconhecidos e respeitados.

Para as famílias pobres da periferia, o trabalho é um valor em si. O trabalhador tem a honra de poder comprar o que a sua casa precisa para atender sua família. Cada móvel e objeto da casa traz a marca do suor do rosto de dias e mais dias de luta. Para a antropóloga Alba Zaluar, o trabalhador carrega uma “ética do provedor”, cuja única fonte de satisfação moral e material do chefe de família consistiria nos bens que ele pode comprar.

Casal reclama que teve a casa invadida e revirada por policiais militares por engano Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Marco Aresta e Nikos Salíngaros, arquitetos que discutem o habitar na pandemia em artigo publicado no ArchDaily Brasil, falam da importância do espaço doméstico em tempos de Covid-19. Para eles, nestes tempos de pandemia a casa, lugar de se refugiar do vírus, tornou-se uma extensão do nosso corpo biológico e a única garantia do bem-estar. A habitação é nossa concha, nossa “segunda pele”, mas também nossa alma e conexão com a ancestralidade do ser humano.

Invadir, quebrar, destruir a casa é atacar o corpo, a vida e a alma de quem vive nela. Mayara e Jeferson e seus quatro filhos sofrem no corpo e na alma esta dor terrível. A intimidade do seu lar foi violada de maneira abusiva e com grande força e truculência. Sofreram ameaças e danos materiais.

Seus direitos mais sagrados foram desconsiderados. O império da força bruta e o abuso de poder deixou em destroços o lar desta pobre família capixaba. Quem vai fazer justiça? Quem pode recuperar a honra das forças do Estado que, de agentes da lei e protetores, tornaram-se uma ameaça à vida?

O Espírito Santo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o segundo Estado com maior proporção de domicílios localizados de favelas ou “aglomerados subnormais". Perdemos só para a Amazonas, que tem 34,59%. Enquanto no ES existem 26,1% dos domicílios nessa situação. Além de mostrar a necessidade de investir em habitação popular, faz-se necessário uma pedagogia mais humanizada para que, ao abordar uma família pobre, de periferia, o Estado não cometa mais erros.