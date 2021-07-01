Casal denuncia casa invadida por policiais militares em Vila Velha

Durante uma ação da Polícia Militar realizada no mês passado, uma família denuncia que teve a casa invadida e revirada no bairro Argolas, em Vila Velha . Os moradores estavam na rua quando tudo aconteceu, mas foram avisados por vizinhos e conseguiram encontrar os policiais, que ainda teriam dito que entraram na residência por engano.

Junto do marido Jeferson Paiva, a cuidadora Mayara Januário gravou um vídeo que mostra o rastro de destruição deixado no local: a televisão e duas camas das crianças foram quebradas, roupas estavam espalhadas pelo chão, alimentos foram jogados na água, e o armário e a cômoda ficaram empenados.

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Além do casal, vivem na casa os quatro filhos pequenos. "Se eles agora veem uma viatura na rua, entram em desespero, choram. Não querem sair de casa por medo", desabafou a mãe, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.

Os dois não conseguem entender o comportamento dos policiais. "Eu perguntei se tinha mandado para entrar dentro da minha casa e se tinha alguém no meu quintal, mas eles disseram que não", continuou Mayara. "Eles podiam entrar a hora que quisessem, não tinha a necessidade de fazer isso", completou Jeferson.

Casal reclama que teve a casa invadida e revirada por policiais militares por engano Crédito: TV Gazeta

No entanto, o que mais preocupa a família é a ameaça feita por um dos policiais. "Ele estava muito exaltado. Começou a me xingar de vagabunda, dizendo que a gente era 'morador safado'. Disse que era para reclamar com outra pessoa e começou a me ameaçar de morte porque falei que ia denunciar", lembrou a moradora.

Ainda assim, eles não se calaram e registraram a denúncia junto às autoridades. Além de terem pedido uma medida protetiva. "Eu fui na Corregedoria da PM e na delegacia de Vila Velha. Tudo que eu posso fazer para correr atrás do meu direito e da segurança da minha família estou fazendo", afirmou Mayara.

"Eles (os policiais) eram para fazer a nossa segurança e, agora, a gente está com medo deles" Jeferson Paiva - Garçom e morador da residência invadida

Segundo o casal, os policiais estavam procurando um homem que morava em uma casa que fica a poucos metros dali, também no bairro Argolas, em Vila Velha. Essa ação aconteceu no início da noite de 6 de maio deste ano, mas a família ainda lida com o medo e os prejuízos.

De porta quebrada a tampa do vaso sanitário arrancada: prejuízos foram enormes para a família Crédito: TV Gazeta

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso está sendo apurado pelo 9º Distrito Policial, mas não passou outras informações.

A Corregedoria da Polícia Militar informou que recebeu registro de ocorrência noticiando o fato e, de imediato, foi determinada a instauração de procedimento apuratório, que está em andamento, para esclarecimento dos fatos.