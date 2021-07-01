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Medo e prejuízo

Casal denuncia casa invadida por policiais militares em Vila Velha

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM; segundo os moradores da residência, os militares teriam dito que entraram na casa errada

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:23
Durante uma ação da Polícia Militar realizada no mês passado, uma família denuncia que teve a casa invadida e revirada no bairro Argolas, em Vila Velha. Os moradores estavam na rua quando tudo aconteceu, mas foram avisados por vizinhos e conseguiram encontrar os policiais, que ainda teriam dito que entraram na residência por engano.
Junto do marido Jeferson Paiva, a cuidadora Mayara Januário gravou um vídeo que mostra o rastro de destruição deixado no local: a televisão e duas camas das crianças foram quebradas, roupas estavam espalhadas pelo chão, alimentos foram jogados na água, e o armário e a cômoda ficaram empenados.
Além do casal, vivem na casa os quatro filhos pequenos. "Se eles agora veem uma viatura na rua, entram em desespero, choram. Não querem sair de casa por medo", desabafou a mãe, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.
Os dois não conseguem entender o comportamento dos policiais. "Eu perguntei se tinha mandado para entrar dentro da minha casa e se tinha alguém no meu quintal, mas eles disseram que não", continuou Mayara. "Eles podiam entrar a hora que quisessem, não tinha a necessidade de fazer isso", completou Jeferson.
Casal reclama que teve a casa invadida e revirada por policiais militares por engano
Casal reclama que teve a casa invadida e revirada por policiais militares por engano Crédito: TV Gazeta
No entanto, o que mais preocupa a família é a ameaça feita por um dos policiais. "Ele estava muito exaltado. Começou a me xingar de vagabunda, dizendo que a gente era 'morador safado'. Disse que era para reclamar com outra pessoa e começou a me ameaçar de morte porque falei que ia denunciar", lembrou a moradora.
Ainda assim, eles não se calaram e registraram a denúncia junto às autoridades. Além de terem pedido uma medida protetiva. "Eu fui na Corregedoria da PM e na delegacia de Vila Velha. Tudo que eu posso fazer para correr atrás do meu direito e da segurança da minha família estou fazendo", afirmou Mayara.
"Eles (os policiais) eram para fazer a nossa segurança e, agora, a gente está com medo deles"
Jeferson Paiva - Garçom e morador da residência invadida
Segundo o casal, os policiais estavam procurando um homem que morava em uma casa que fica a poucos metros dali, também no bairro Argolas, em Vila Velha. Essa ação aconteceu no início da noite de 6 de maio deste ano, mas a família ainda lida com o medo e os prejuízos.
Casal reclama que teve a casa invadida e revirada por policiais militares por engano
De porta quebrada a tampa do vaso sanitário arrancada: prejuízos foram enormes para a família Crédito: TV Gazeta
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso está sendo apurado pelo 9º Distrito Policial, mas não passou outras informações.
A Corregedoria da Polícia Militar informou que recebeu registro de ocorrência noticiando o fato e, de imediato, foi determinada a instauração de procedimento apuratório, que está em andamento, para esclarecimento dos fatos.
Como o policial acusado das ameaças não foi identificado, não foi possível fazer contato com ele.

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