Policial civil é afastado suspeito de subtrair fianças de delegacia no ES

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Gazeta Norte

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PC afirmou, por meio de nota, que o servidor investigado foi afastado cautelarmente de suas atividades e que o inquérito segue em andamento. O policial foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua residência nesta terça-feira, mas, segundo a polícia, nenhum produto ilícito foi encontrado.

Ele não teve a identidade revelada pela polícia. Ainda por nota, a Polícia Civil informou que nenhuma outra informação será repassada, para preservar a apuração dos fatos.

Confira na íntegra a nota da Polícia Civil: