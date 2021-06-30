Policial civil é afastado suspeito de subtrair fianças de delegacia no ES

Um policial civil foi afastado nesta terça-feira (29) da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de subtrair valores de fianças da unidade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a conduta do servidor.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PC afirmou, por meio de nota, que o servidor investigado foi afastado cautelarmente de suas atividades e que o inquérito segue em andamento. O policial foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua residência nesta terça-feira, mas, segundo a polícia, nenhum produto ilícito foi encontrado.
Ele não teve a identidade revelada pela polícia. Ainda por nota, a Polícia Civil informou que nenhuma outra informação será repassada, para preservar a apuração dos fatos.
Confira na íntegra a nota da Polícia Civil:
"A Delegacia Regional de Barra de São Francisco instaurou inquérito policial para investigar a conduta de um servidor lotado na unidade, suspeito de subtrair valores de fianças. O servidor foi afastado cautelarmente de suas atividades e o inquérito policial segue em andamento. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do policial, e nenhum produto ilícito foi encontrado. Para preservar a apuração dos fatos, nenhuma outra informação será divulgada."