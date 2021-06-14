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Prefeituras de Colatina e Barra de São Francisco contratam 660 temporários

Salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 3,9 mil; candidatos devem ficar atentos quanto aos prazos de inscrição.

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:28
Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina contrata profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: João Henrique Castro
As prefeituras de Colatina e Barra de São Francisco, ambas no Norte do Espírito Santo, estão com inscrições abertas para os processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais temporários. As chances são para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As inscrições para a seleção da Prefeitura de Colatina terminam nesta terça-feira, 15 de junho, às 18 horas. Os interessados podem se inscrever no site do município
São 168 vagas principalmente para cargos na área da Saúde. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade e a remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 1.982, mais auxílio alimentação de R$ 440.
O processo seletivo será feito em etapa única, que consistirá em avaliação de títulos e da experiência profissional.
Já a Prefeitura de Barra de São Francisco tem 492 oportunidades para candidatos de nível fundamental. Também haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.100 a R$ 3.952,18.
Os interessados podem se inscrever até 18 de junho, no auditório da Antiga Escola Santa Terezinha.

CONFIRA AS VAGAS

PREFEITURA DE COLATINA

  • Auxiliar administrativo (35)
  • Auxiliar de consultório dentário (15)
  • Auxiliar de serviços gerais (40)
  • Enfermeiro (10)
  • Farmacêutico (5)
  • Farmacêutico bioquímico (1)
  • Fonoaudiólogo  (cadastro)
  • Médico cardiologista (1)
  • Médico clínico cirurgião (4)
  • Médico clínico geral (1)
  • Médico dermatologista (1)
  • Médico ginecologista (1)
  • Médico infectologista  (cadastro)
  • Médico mastologista  (cadastro)
  • Médico neurologista  (cadastro)
  • Médico pediatra  (cadastro)
  • Médico psiquiatra (2)
  • Médico urologista  (cadastro)
  • Motorista (8)
  • Psicólogo (3)
  • Técnico de enfermagem (40)
  • Técnico em saúde bucal (cadastro)
  • Terapeuta ocupacional (1)

PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

  • Pedreiro (15)
  • Ajudante de pedreiro (40)
  • Gari (50)
  • Marceneiro (5)
  • Motorista (20)
  • Operador de motoniveladora (10)
  • Operador de pá carregadeira (4)
  • Operador de retro escavadeira (8)
  • Operador de escavadeira hidráulica (3)
  • Trabalhador braçal (15)
  • Mecânico motor a gasolina e álcool (3)
  • Mecânico motor a diesel (5)
  • Auxiliar de serviços gerais/ASG (100)
  • Merendeira (28)
  • Cozinheira (10)
  • Cuidador de idosos (10)
  • Vigia (100)
  • Porteiro (28)
  • Atendente (30)
  • Borracheiro (2)
  • Pintor de Parede (6)

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