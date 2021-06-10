Edital do concurso do Corpo de Bombeiros do ES pode sair ainda este mês

Corpo de Bombeiros contará com mais 80 soldados em breve Crédito: Vitor Jubini

A remuneração durante o curso é de R$ 1.220,30, passando para R$ 2.778,43 após a incorporação. Os soldados recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos, carteira de habilitação, além altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,64m para homens.

As datas de inscrição serão definidas em edital. O tenente-coronel afirmou ainda que a comissão tem dois planos sendo avaliados: ou fazer a prova pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - com provas marcadas para os dias 21 e 28 de novembro - ou pelo Cebraspe.

“Caso o certame seja realizado pela Cebraspe, as provas podem ser aplicadas em outubro e o curso de formação podem começar em dezembro, mas se for pelo Enem, os testes serão em novembro e a formação, a partir do ano que vem”, ressaltou o tenente-coronel.

Os testes devem contar com questões de Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. Só haverá a etapa de redação se as provas forem aplicadas pelo Enem.

Os aprovados serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), que terá provas de flexão de braço, barra fixa, abdominal remador, corrida e natação. A última etapa do concurso será composta pelo curso de formação, com duração de 11 meses.

O último concurso da corporação teve o edital publicado em 2018. O cargo de soldado é o primeiro da carreira dos praças, na qual os integrantes podem chegar aos cargos de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente.