Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) deve contratar agente socioeducativo, cargo que exige o nível médio de escolaridade. A instituição informou que ainda não há novidades sobre o concurso. A remuneração gira em torno de R$ 2,7 mil.

Em nota, o órgão informou que a elaboração do concurso público está em andamento, sendo ainda definidos o quantitativo de vagas, cargos e salários. A pasta esclareceu ainda que vai realizar os trâmites administrativos para viabilizar a realização do certame previsto para este ano.