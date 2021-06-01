Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

O governo do Espírito Santo deve abrir nove concursos públicos ainda este ano em diversos órgãos para cargos de níveis médio e superior. Os salários poderão chegar a R$ 12 mil. Os certames estão previstos no Orçamento de 2021.
Entre as seleções, está a da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) que publicou na última quinta-feira (27) o edital de abertura com 50 vagas imediatas para o cargo de auditor da Receita Estadual, além da formação de cadastro de reserva com 100 postos. A remuneração é de R$ 12.491,19.
O prazo para se inscrever na seleção da Sefaz segue até as 16 horas do dia 5 de julho de 2021, no site da FGV. A taxa de participação é de R$ 87. Os candidatos precisam ter nível superior em qualquer área.
Há ainda um segundo processo seletivo previsto na Sefaz para ser aberto em breve. Uma comissão já foi criada para planejar a seleção para o cargo de consultor do Tesouro Estadual. O cargo exige nível superior e tem salário de R$ 9,6 mil. O total de oportunidades ainda não foi divulgado pela pasta nem uma previsão de quando o edital será publicado.
A segurança pública é uma das áreas prioritárias do governo de Renato Casagrande (PSB), enfatizado, inclusive, durante discurso na Assembleia Legislativa no final de 2020. O chefe do Poder Executivo estadual já autorizou a contratação de novos policiais civis e militares e bombeiros.
No Corpo de Bombeiros, serão abertas 80 vagas para soldados e o edital já está sendo elaborado. De acordo com a corporação, a comissão foi formada e o edital encontra-se em fase de confecção. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração durante o curso de formação é de R$ 1.220,30 e passando para R$ 2.778,43 depois da incorporação.
Já a Polícia Civil confirmou que serão abertas 40 vagas para o cargo de delegado. O salário é de R$ 10.058,56, para carga horária de 40 horas semanais. Os participantes precisam ter formação em Direito. Na última semana, foi criada a comissão que vai elaborar o processo seletivo. A corporação informou que haverá chamamento público para a contratação da banca e que a previsão é de que o edital seja publicado até o final do ano.
Ainda na segurança pública haverá concurso para soldados da Polícia Militar. Este deve ser, dentre a área de segurança, o que terá o maior volume de vagas. O quantitativo, entretanto, ainda não foi divulgado pela corporação. A informação é de que a seleção já está autorizada pelo governador. Os requisitos para a função são ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração durante o curso de formação é de R$ 1.220,30 e passando para R$ 2.778,43 depois da incorporação.
OUTROS CONCURSOS
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) vai abrir concurso com seis vagas para o cargo de especialista em estudos e pesquisas governamentais, destinado a quem tem nível superior. O salário inicial da função é de R$ 6.851,96. A comissão organizadora do processo seletivo foi formada no dia 18 de maio. Conforme informações do órgão, o certame está previsto para ocorrer ainda este ano. O cronograma está em fase de elaboração pela comissão.
Em dezembro de 2020, o governador Renato Casagrande garantiu a realização de concurso público para professores e pedagogos. Ainda não há informações sobre o total de vagas nem quando o edital da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) será publicado. O último concurso para categoria foi realizado em 2019. Na ocasião, os salários informados no edital variavam de R$ R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67, a depender da titulação do candidato.
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) deve contratar agente socioeducativo, cargo que exige o nível médio de escolaridade. A instituição informou que ainda não há novidades sobre o concurso. A remuneração gira em torno de R$ 2,7 mil.
Por fim, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) tem previsão de abrir novo concurso com oportunidades para inspetor penitenciário e os candidatos precisam ter o nível médio. Entretanto, o total de vagas ainda não foi divulgado. O salário inicial da categoria gira em torno de R$ 2,9 mil.
Em nota, o órgão informou que a elaboração do concurso público está em andamento, sendo ainda definidos o quantitativo de vagas, cargos e salários. A pasta esclareceu ainda que vai realizar os trâmites administrativos para viabilizar a realização do certame previsto para este ano.