Cesan suspende contrato com a banca organizadora do concurso

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu temporariamente o contrato com o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), empresa contratada pela realizar o concurso público da estatal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (7).
A suspensão será pelo prazo máximo de 180 dias, a contar de 29 de abril e com término previsto para 26 de outubro de 2021. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Em nota, a Cesan informou que suspendeu o contrato preventivamente para manter a vigência de prazo e assegurar sua execução futura. "A medida deve-se ao cenário de pandemia da Covid-19, que ainda oferece riscos à realização de atividades coletivas e as provas serão aplicadas presencialmente", informa a estatal.
A abertura do concurso foi anunciada em 2020 e, em setembro, a Cesan informou que o processo seletivo seria suspenso por conta de uma reavaliação da necessidade de contratação de pessoal. Inicialmente, o edital estava previsto para ser divulgado em novembro do ano passado.
O Ibid chegou a anunciar que seriam 125 vagas em cargos de níveis médio e técnico, sendo cinco para a contratação imediata e 120 para a formação de cadastro de reserva. Os salários iriam variar de R$ 1.825 a R$ 2.680, para carga horária de 44 horas semanais.
O último concurso da Cesan foi realizado em 2018 e ofereceu seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão. Os salários variaram entre R$ 1.692,65 e R$ 3.156,58 a depender do cargo.
Atualização
07/05/2021 - 4:24
A matéria foi atualizada com a nota da Cesan que informa os motivos da suspensão do contrato com a banca.