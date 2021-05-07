Cesan suspende contrato com a banca organizadora do concurso

Estação de tratamento de água da Cesan em Venda Nova do Imigrante Crédito: Cesan/Divulgação

A Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ) suspendeu temporariamente o contrato com o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), empresa contratada pela realizar o concurso público da estatal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (7).

A suspensão será pelo prazo máximo de 180 dias, a contar de 29 de abril e com término previsto para 26 de outubro de 2021. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Em nota, a Cesan informou que suspendeu o contrato preventivamente para manter a vigência de prazo e assegurar sua execução futura. "A medida deve-se ao cenário de pandemia da Covid-19, que ainda oferece riscos à realização de atividades coletivas e as provas serão aplicadas presencialmente", informa a estatal.

Suspensão do contrato com o Ibid Crédito: Reprodução / Diário Oficial

O Ibid chegou a anunciar que seriam 125 vagas em cargos de níveis médio e técnico, sendo cinco para a contratação imediata e 120 para a formação de cadastro de reserva. Os salários iriam variar de R$ 1.825 a R$ 2.680, para carga horária de 44 horas semanais.

O último concurso da Cesan foi realizado em 2018 e ofereceu seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão. Os salários variaram entre R$ 1.692,65 e R$ 3.156,58 a depender do cargo.