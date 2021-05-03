33 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 32 mil

Profissionais de vários níveis de escolaridade já podem se inscrever em um dos 33 concursos públicos ou seleções abertos em todo o país a partir desta segunda-feira (3). Os processos seletivos oferecem vagas para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 32 mil mensais na Rede Sarah de Hospitais, no Distrito Federal. A oferta é de três vagas para médico ortopedista. O prazo para se inscrever termina no dia 14 de maio.
Outro certame que tem remuneração acima de R$ 30 mil é a do Ministério Público do Amapá. Os promotores de Justiça terão um salário de R$ 30.404. Os interessados podem se inscrever até 19 de maio.
No Espírito Santo, as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) terminam nesta segunda-feira (3). O objetivo da pasta é contratar engenheiros civis e técnico em edificações.
Ainda no Estado, as prefeituras de Guarapari e São Domingos do Norte publicaram editais para a contratação de profissionais temporários.
Inscrições também estão abertas em concursos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Ouro Preto e Prefeitura de João Pessoa, entre outros órgãos. Confira abaixo.