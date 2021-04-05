Exército abre concurso com 1.100 oportunidades para sargentos

Treinamento de sargentos do Exército Crédito: Facebook/ ESA

A Escola de Sargentos do Exército (ESA) divulgou nesta segunda-feira (5) o edital de abertura do concurso público de admissão. A oferta é de 1.100 vagas, distribuídas pelas áreas de saúde (55 chances), música (45) e geral (1.000).

A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com ensino médio completo, além de:

formação técnica em enfermagem apenas para a área de saúde;

idade a partir de 17 anos para todos os concorrentes;



idade máxima de 24 anos para a área geral e de 26 anos para as especialidades de música e saúde.



O curso de formação tem a duração de dois anos. Durante o treinamento, os alunos contam com auxílio financeiro de R$ 1.199. Depois de formados, já como terceiro-sargento, os militares recebem R$ 3.825.

As inscrições poderão ser feitas de 7 de abril a 4 de maio de 2021, no site da escola . A taxa de participação custa R$ 95.

A primeira fase do certame, marcada para começar em 3 de outubro, contará com provas objetiva e discursiva. Os candidatos terão que responder questões de língua portuguesa, matemática, história e geografia do Brasil, inglês e conhecimentos específicos.

A seleção conta ainda com exame de habilitação musical (apenas para músicos), inspeção de saúde e exame de aptidão física.