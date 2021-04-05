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Exército abre concurso com 1.100 oportunidades para sargentos

Candidatos precisam ter idade a partir de 17 anos; inscrições poderão ser feitas de 7 de abril a 4 de maio de 2021; veja como se inscrever

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 17:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 abr 2021 às 17:36
Sargentos do Exército
Treinamento de sargentos do Exército Crédito: Facebook/ ESA
A Escola de Sargentos do Exército (ESA) divulgou nesta segunda-feira (5) o edital de abertura do concurso público de admissão. A oferta é de 1.100 vagas, distribuídas pelas áreas de saúde (55 chances), música (45) e geral (1.000).
A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com ensino médio completo, além de:
  • formação técnica em enfermagem apenas para a área de saúde;
  • idade a partir de 17 anos para todos os concorrentes;
  • idade máxima de 24 anos para a área geral e de 26 anos para as especialidades de música e saúde.
O curso de formação tem a duração de dois anos. Durante o treinamento, os alunos contam com auxílio financeiro de R$ 1.199. Depois de formados, já como terceiro-sargento, os militares recebem R$ 3.825.
As inscrições poderão ser feitas de 7 de abril a 4 de maio de 2021, no site da escola. A taxa de participação custa R$ 95.
A primeira fase do certame, marcada para começar em 3 de outubro, contará com provas objetiva e discursiva. Os candidatos terão que responder questões de língua portuguesa, matemática, história e geografia do Brasil, inglês e conhecimentos específicos.
A seleção conta ainda com exame de habilitação musical (apenas para músicos), inspeção de saúde e exame de aptidão física.
O resultado final deve ser divulgado em 26 de janeiro de 2022. Já as aulas estão previstas para começarem em março de 2022.

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