PRF reabre inscrições de concurso para pessoas com deficiência

Trabalho da PRF nas rodovias do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF

A taxa de participação é de R$ 180. O pagamento deve ser feito até 20 de abril. A modificação ocorreu por determinação judicial. Os candidatos já inscritos não serão afetados pela medida.

O certame da corporação oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Do total de oportunidades, 75 são destinadas para PCD.

Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no momento da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; além de ter que enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação do edital.

Conforme determina o edital, o documento deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Além disso, candidatos que se inscreveram na condição de PCD e que tiveram a sua solicitação para concorrer às vagas reservadas indeferida poderão enviar a documentação descrita no edital durante o período de reabertura.

Para participar do concurso, o candidato precisa ter curso superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação a partir da categoria "B". Os policiais terão salário de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

As inscrições foram realizadas, inicialmente, de 25 de janeiro a 12 de fevereiro e registrou a participação de mais de 304 mil candidatos, de acordo com informações da banca. As provas seriam aplicadas em 28 de março, mas tiveram que ser adiadas para 9 de maio devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus