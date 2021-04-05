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1.500 vagas

PRF reabre inscrições de concurso para pessoas com deficiência

Novo prazo segue até as 18 horas do dia 6 de abril. Do total de oportunidades, 75 são destinadas a este grupo. Interessados devem ter nível superior

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 abr 2021 às 14:36
A PRF apreendeu uma carga de granito que estava má fixada em uma carreta em Vila Velha
Trabalho da PRF nas rodovias do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) alterou as regras para a participação de pessoas com deficiência (PCD) no concurso público e reabriu as inscrições para este grupo. Com isso, os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 6 de abril no site do Cebraspe.
A taxa de participação é de R$ 180. O pagamento deve ser feito até 20 de abril. A modificação ocorreu por determinação judicial. Os candidatos já inscritos não serão afetados pela medida.
O certame da corporação oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Do total de oportunidades, 75 são destinadas para PCD.
Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no momento da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; além de ter que enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses anteriores à data de  publicação do edital.
Conforme determina o edital, o documento deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Além disso, candidatos que se inscreveram na condição de PCD e que tiveram a sua solicitação para concorrer às vagas reservadas indeferida poderão enviar a documentação descrita no edital durante o período de reabertura.
Para participar do concurso, o candidato precisa ter curso superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação a partir da categoria "B". Os policiais terão salário de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.
As inscrições foram realizadas, inicialmente, de 25 de janeiro a 12 de fevereiro e registrou a participação de mais de 304 mil candidatos, de acordo com informações da banca. As provas seriam aplicadas em 28 de março, mas tiveram que ser adiadas para 9 de maio devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.
A seleção terá abrangência nacional, ou seja, os novos servidores poderão atuar em qualquer uma das delegacias da PRF espalhadas pelo Brasil, a depender da disponibilidade de vagas. Para escolha da lotação, será respeitada a ordem de classificação dos candidatos.

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