Serpro abre concurso público com 165 vagas e salário de R$ 7.620

Prova de concurso público Crédito: Pixabay

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa de tecnologia da informação do governo federal , publicou edital de concurso público para contratação temporária de 165 profissionais. A remuneração mensal é de R$ 7.620,37, somando salário e gratificação, para uma jornada de 40 horas.

São 147 vagas para analistas de Desenvolvimento de Sistemas e 18 chances para analistas com especialização em Ciência de Dados. O contrato de trabalho será por prazo determinado, com duração de um ano, prorrogável por igual período.

A maioria das vagas é para atuação da sede da empresa, em Brasília. Também há chances para unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, conforme o quadro:

Vagas no concurso da Serpro Crédito: Serpro/Reprodução

Além do salário e gratificação, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, no valor de R$ 382,68, auxílio a filho com deficiência, no valor de R$ 1.150,70, planos de saúde, odontológico e de previdência complementar e auxílio-transporte.

Poderão inscrever-se no concurso público graduados nas áreas de Tecnologia da Informação ou em qualquer área de formação, acrescido de curso de pós-graduação nas áreas de tecnologia da informação ou ciência de dados, a depender do cargo pretendido

As inscrições iniciam no dia 7 de abril, no site do Cebraspe , e seguem até o dia 26.

A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 6 de junho, podendo haver alteração, conforme os protocolos de segurança contra a Covid-19.