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Área de tecnologia

Serpro abre concurso público com 165 vagas e salário de R$ 7.620

Empresa pública federal de processamento de dados está com chances para profissionais da área de tecnologia. Oportunidades são para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:34

Publicado em 

01 abr 2021 às 17:34
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Pixabay
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa de tecnologia da informação do governo federal, publicou edital de concurso público para contratação temporária de 165 profissionais. A remuneração mensal é de R$ 7.620,37, somando salário e gratificação, para uma jornada de 40 horas.
São 147 vagas para analistas de Desenvolvimento de Sistemas e 18 chances para analistas com especialização em Ciência de Dados. O contrato de trabalho será por prazo determinado, com duração de um ano, prorrogável por igual período.
A maioria das vagas é para atuação da sede da empresa, em Brasília. Também há chances para unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, conforme o quadro:
Vagas no concurso da Serpro
Vagas no concurso da Serpro Crédito: Serpro/Reprodução
Além do salário e gratificação, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, no valor de R$ 382,68, auxílio a filho com deficiência, no valor de R$ 1.150,70, planos de saúde, odontológico e de previdência complementar e auxílio-transporte.
Poderão inscrever-se no concurso público graduados nas áreas de Tecnologia da Informação ou em qualquer área de formação, acrescido de curso de pós-graduação nas áreas de tecnologia da informação ou ciência de dados, a depender do cargo pretendido

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As inscrições iniciam no dia 7 de abril, no site do Cebraspe,  e seguem até o dia 26.
A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 6 de junho, podendo haver alteração, conforme os protocolos de segurança contra a Covid-19.
É possível acompanhar o andamento do concurso e acessar o edital no Portal da Transparência do Serpro.

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