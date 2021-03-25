Fundação de saúde do ES abre seleção com 3,5 mil vagas para 9 hospitais

Hospital Dório Silva, na Serra, é um dos locais onde há vagas abertas Crédito: Vitor Jubini

Atualização Foi publicada uma retificação do quadro de vagas do processo seletivo ampliando de 870 para 3.520 o número de oportunidades de oferecidas. O texto e o título da matéria foram atualizados.

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba), recém-criada para assumir a gestão dos hospitais do governo do Espírito Santo , abriu um processo seletivo simplificado com cargos nas áreas administrativas e assistenciais em nove unidades hospitalares, entre elas o Hospital Estadual Central (Vitória).

O número de vagas ofertadas inicialmente era de 870, porém esse dado foi retificado nesta sexta (26) e ampliado para 3.520 oportunidades. Também há formação de cadastro de reserva.

A carga horária varia de 100 a 220 horas mensais. Os salários podem variar de R$ 1.158,00 a R$ 14.400,00 ao mês.

O processo de seleção será feito pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e oferece vagas para profissionais de ensino superior, médio, técnico e fundamental.

As inscrições vão até o próximo dia 5 de abril e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Ibade . O resultado final da primeira etapa está previsto para o dia 20 de abril.

Os contratos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período a critério da fundação.



A seleção é parte do cronograma da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para migração da gestão de hospitais públicos do Espírito. A previsão é que, neste ano, hospitais da rede estadual sejam administrados pela fundação.

São eles: Hospital Antônio Bezerra de Faria (Vila Velha), Hospital Dório Silva (Serra), Hospital Estadual de Atenção Clínica (Cariacica), Hospital Estadual de Vila Velha, Hospital Geral de Linhares (Linhares), Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória), Hospital, Maternidades Sílvio Avidos (Colatina), o Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (São Mateus).