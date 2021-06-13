101 concursos e seleções abertos pelo país com salário de R$ 30 mil

Candidatos podem estudar para fazerem provas em todo o país Crédito: Freepik

Pelo menos 101 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país a partir desta segunda-feira (14). São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As seleções têm como objetivo preencher funções efetivas e temporárias.

Os salários podem chegar a R$ 30,4 mil para promotor do Ministério Público de Minas Gerais ou R$ 28,8 mil no Tribunal de Justiça de Goiás.

O destaque da semana fica por conta dos certames voltados para a carreira de fiscal. Um desses concursos é o da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz), que oferece 50 vagas para auditor da Receita Estadual. O prazo de inscrição segue até 5 de julho. O salário é de R$ 12 mil.

Na mesma área, o Estado do Ceará está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para as 94 oportunidades. A remuneração dos auditores é de R$ 15.045.

A Segurança Pública também conta com um grande volume de vagas em todo o país. A partir desta segunda (14) estarão abertas inscrições para soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. São 1.653 vagas e o salário pode chegar a R$ 3.962,23. Os interessados podem se inscrever até 14 de julho.

Em Alagoas, as polícias Civil e Militar vão preencher 500 e 1.060 vagas, respectivamente. Há ainda 500 postos na corporação do Ceará e outras 690 do Piauí.