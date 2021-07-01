Ladrões invadem casa em Pontal do Ipiranga, jantam e até fazem pipoca

Casa é arrombada em Pontal do Ipiranga Crédito: Leitor | A Gazeta

Ladrões ainda não identificados pela polícia invadiram uma casa em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares , no Norte do Espírito Santo , e, segundo o dono do imóvel, jantaram e até fizeram pipoca. Os indivíduos ainda levaram aparelhos de televisão, ventiladores, carnes e outros objetos de valor. O arrombamento teria acontecido no último fim de semana, mas o proprietário só descobriu nesta quarta-feira (30), quando esteve no local.

Os policiais militares estiveram na casa e constataram que o imóvel foi arrombado por meio da janela de um dos quartos. Segundo a Polícia Militar, a janela do cômodo foi arrancada, parcialmente, com a utilização de um tronco de árvore.

Em relato aos militares, o dono do imóvel disse que os suspeitos levaram dois aparelhos de TV - um de 40 e a outro de 32 polegadas -, duas caixas térmicas, um aparelho de som, três ventiladores grandes, um equipamento de iluminação para festas e carnes que estavam no congelador.

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JANTARAM E FIZERAM PIPOCA

O dono da residência ainda percebeu que os indivíduos utilizaram utensílios de cozinha, onde teriam jantado e feito pipoca. Nas imagens registradas por ele, é possível ver panelas sujas e cheias de comida, uma vasilha com restos de pipoca e bitucas de cigarro sobre a pia.

Também à polícia, o morador informou que não reside no referido imóvel, o utiliza apenas aos fins de semana e não esteve no local no último fim de semana.