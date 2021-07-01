Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Ladrões invadem casa em Pontal do Ipiranga, jantam e até fazem pipoca

Os homens ainda levaram aparelhos de televisão, ventiladores, carnes e outros objetos de valor. O arrombamento teria acontecido no último fim de semana, mas o proprietário só descobriu nesta quarta-feira (30), quando esteve no local

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 13:23

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jul 2021 às 13:23
Casa é arrombada em Pontal do Ipiranga
Casa é arrombada em Pontal do Ipiranga Crédito: Leitor | A Gazeta
Ladrões ainda não identificados pela polícia invadiram uma casa em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e, segundo o dono do imóvel, jantaram e até fizeram pipoca. Os indivíduos ainda levaram aparelhos de televisão, ventiladores, carnes e outros objetos de valor. O arrombamento teria acontecido no último fim de semana, mas o proprietário só descobriu nesta quarta-feira (30), quando esteve no local. 
Os policiais militares estiveram na casa e constataram que o imóvel foi arrombado por meio da janela de um dos quartos. Segundo a Polícia Militar, a janela do cômodo foi arrancada, parcialmente, com a utilização de um tronco de árvore.
Em relato aos militares, o dono do imóvel disse que os suspeitos levaram dois aparelhos de TV - um de 40 e a outro de 32 polegadas -, duas caixas térmicas, um aparelho de som, três ventiladores grandes, um equipamento de iluminação para festas e carnes que estavam no congelador.

JANTARAM E FIZERAM PIPOCA

O dono da residência ainda percebeu que os indivíduos utilizaram utensílios de cozinha, onde teriam jantado e feito pipoca. Nas imagens registradas por ele, é possível ver panelas sujas e cheias de comida, uma vasilha com restos de pipoca e bitucas de cigarro sobre a pia.
Também à polícia, o morador informou que não reside no referido imóvel, o utiliza apenas aos fins de semana e não esteve no local no último fim de semana.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, para saber se alguém foi preso e se há alguma investigação em aberto, mas até o fechamento deste texto, não obteve retorno. 

Veja Também

Homens roubam duas fazendas no mesmo dia em Linhares

Mais três são presos por roubo de R$ 400 mil com reféns em Linhares

Aumento de crimes em Linhares mobiliza a Assembleia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados