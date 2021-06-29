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Leonel Ximenes

Aumento de crimes em Linhares mobiliza a Assembleia

Deputado pede ao comando da PM reforço no policiamento; coluna mostrou que cidade teve cinco dias consecutivos com homicídios

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:19

Públicado em 

29 jun 2021 às 18:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Linhares, no Norte do Espírito Santo
Linhares: no ano passado, a quarta cidade que registrou mais homicídios no ES Crédito: Prefeitura de Linhares
O aumento da criminalidade em Linhares, como mostrou a coluna nesta terça-feira (29), começa a mobilizar até a Assembleia Legislativa. Pela manhã, o deputado estadual Marcos Garcia (PV) se reuniu com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, a quem pediu reforço de policiamento no município do Norte do Estado.
Na próspera e rica Linhares, a polícia registrou assassinatos por cinco dias consecutivos, de quinta-feira (24) até segunda (28). No encontro com o comandante-geral da PM, o parlamentar lembrou que, atendendo ao pedido de produtores rurais, houve um aumento do patrulhamento rural na região por conta da Operação Colheita, que vem obtendo excelentes resultados, mas a situação na área urbana é preocupante.
“Há uma crescente onda de violência em bairros mais populares de Linhares como Jocafe, Aviso e Interlagos. Neste momento, uma ação mais robusta da Polícia Militar, em parceria com as demais forças de segurança do município, do Estado e do governo federal, é essencial para conter o avanço da criminalidade em nossa cidade”, sugeriu o deputado.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar, em nota à  coluna, diz que tem realizado em  Linhares a Operação Ostensividade, com o efetivo do setor administrativo, e Sentinela, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão. "Especificamente na zona rural, tem acontecido a Operação Colheita, que está sendo muito bem aceita pelos produtores e aproximado a PM destes trabalhadores, no conceito de polícia comunitária", diz o comunicado da PM.
Policiais em escala extraordinária também têm reforçado as ações de policiamento ostensivo, informa a corporação.  "Este trabalho tem auxiliado na redução dos homicídios no município. De janeiro a junho, Linhares apresentou uma queda de 7,3% nos registro de homicídios, comparando o mesmo período do ano passado. De janeiro até o dia 28 de junho, foram apreendidas 101 armas de fogo no município. Também foram detidos 996 indivíduos. Deste total, 30% tinham envolvimento com o tráfico de drogas."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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