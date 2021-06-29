Aumento de crimes em Linhares mobiliza a Assembleia

A Polícia Militar, em nota à coluna, diz que tem realizado em Linhares a Operação Ostensividade, com o efetivo do setor administrativo, e Sentinela, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão. "Especificamente na zona rural, tem acontecido a Operação Colheita, que está sendo muito bem aceita pelos produtores e aproximado a PM destes trabalhadores, no conceito de polícia comunitária", diz o comunicado da PM.

Policiais em escala extraordinária também têm reforçado as ações de policiamento ostensivo, informa a corporação. "Este trabalho tem auxiliado na redução dos homicídios no município. De janeiro a junho, Linhares apresentou uma queda de 7,3% nos registro de homicídios, comparando o mesmo período do ano passado. De janeiro até o dia 28 de junho, foram apreendidas 101 armas de fogo no município. Também foram detidos 996 indivíduos. Deste total, 30% tinham envolvimento com o tráfico de drogas."