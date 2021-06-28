Rica e violenta: cidade do ES tem 5 dias seguidos de assassinatos

Uma das mais ricas e prósperas cidades do Estado, Linhares tem passado por uma onda de assassinatos. Desde quinta-feira, o município do Norte do Estado
vem enfrentando mortes violentas. Na quinta-feira (24), a primeira vítima dessa sequência trágica tombou num ataque no bairro BNH. No dia seguinte, o segundo caso aconteceu no bairro Aviso.
No sábado (26), por sua vez, a carnificina continuou, agora na região de Bebedouro. Nem no domingo houve trégua: mais uma vida perdida lá no bairro Shell.
E esta segunda-feira (28) começou com mais um crime. Uma mulher foi vítima de assassinato, por meio de arma de fogo, no bairro Araçá.
Como a coluna mostrou recentemente
, Linhares tem o bairro mais violento do Espírito Santo deste ano, Interlagos, de janeiro a maio. Neste período ocorreram sete homicídios, média de mais de um por mês.
Nos primeiros cinco meses deste ano, aconteceram 29 assassinatos na cidade do Norte do Estado - média de quase seis ao mês. No ano passado, foram registrados 71 homicídios, o que dá a mesma média de 2021, até agora.
Neste ranking macabro, Linhares
ocupa a quarta colocação no Estado. No ano passado, só ficou atrás de Cariacica (174 homicídios), Serra (161) e Vila Velha (146).