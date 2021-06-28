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Leonel Ximenes

Rica e violenta: cidade do ES tem 5 dias seguidos de assassinatos

Município ficou entre os quatro com mais registros de homicídios no Espírito Santo no ano passado

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:29

Públicado em 

28 jun 2021 às 16:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Linhares Norte do ES
Vista aérea de Linhares, polo de desenvolvimento do Norte do ES Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Uma das mais ricas e prósperas cidades do Estado, Linhares tem passado por uma onda de assassinatos. Desde quinta-feira, o município do Norte do Estado vem enfrentando mortes violentas. Na quinta-feira (24), a primeira vítima dessa sequência trágica tombou num ataque no bairro BNH. No dia seguinte, o segundo caso aconteceu no bairro Aviso.
No sábado (26), por sua vez, a carnificina continuou, agora na região de Bebedouro. Nem no domingo houve trégua: mais uma vida perdida lá no bairro Shell.
E esta segunda-feira (28) começou com mais um crime. Uma mulher foi vítima de assassinato, por meio de arma de fogo, no bairro Araçá.
Como a coluna mostrou recentemente, Linhares tem o bairro mais violento do Espírito Santo deste ano, Interlagos, de janeiro a maio. Neste período ocorreram sete homicídios, média de mais de um por mês.

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Nos primeiros cinco meses deste ano, aconteceram 29 assassinatos na cidade do Norte do Estado - média de quase seis ao mês. No ano passado, foram registrados 71 homicídios, o que dá a mesma média de 2021, até agora.
Neste ranking macabro, Linhares ocupa a quarta colocação no Estado. No ano passado, só ficou atrás de Cariacica (174 homicídios), Serra (161) e Vila Velha (146).

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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