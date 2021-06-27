Homicídios no Espírito Santo: trabalha, prende e confia

Além do incessante trabalho da PM em apreender armas ilegais, desde 2011 a Polícia Civil vem aumentando sistematicamente a taxa de resolução desses crimes Crédito: Pixabay/ Pexels

Notícias ruins acabam sendo boas, quando piores estavam precificadas. É bem verdade que temos cinco municípios na lista dos 120 mais violentos do Brasil , mas é preciso lembrar que 12 anos atrás, elas lideravam esse ranking do qual ninguém quer fazer parte.

Detalhe importante é que, além do incessante trabalho da PM em apreender armas ilegais espalhadas entre criminosos, desde 2011 a Polícia Civil vem aumentando sistematicamente a taxa de resolução desses crimes e, desde 2013, houve mais pessoas presas (1.582 naquele ano) por homicídio que vítimas (1.564 também em 2013). Embora tenha havido em 2020 o primeiro aumento na série histórica recente, as vítimas (1.104) são em número muito menor que o de pessoas presas (1.584) por esse motivo, mas essa proporção está piorando visivelmente.

Em resumo, os números não mentem: a punição severa e sistemática vem determinando a queda sustentável da violência letal no Espírito Santo e, se houve um retrocesso, é porque a repressão perdeu fôlego, devido à redução dos efetivos, o que é particularmente visível na PCES.

Além disso, temos muito a avançar na melhoria dos serviços de perícia. O lado positivo é que os meios de atuação mais efetivos estão claros e, mais ainda, são aplicáveis a outros crimes graves, especialmente o roubo, isto é, o crime patrimonial com violência contra a pessoa.

Tudo isso confirma as previsões positivas que fizemos há algum tempo: o Espírito Santo tem tudo para retomar sua trajetória de queda nos assassinatos e, com isso, liberar policiais para dedicar atenção específica contra os roubos. Tudo isso sem pressionar a população carcerária, que continua crescendo em razão de políticas nacionais equivocadas no enfrentamento do tráfico, que acabam atingindo todos os Estados.