O que a morte de Kathlen tem a ver com Jacarezinho? Tudo!

Kathleen Romeu, baleada durante operação policial no Rio Crédito: Instagram

Toda troca de tiros em local densamente povoado implica riscos enormes. Se as forças policiais cultivam um histórico de confrontos violentos e um ethos guerreiro, é previsível que os bandidos muitas vezes tomem a iniciativa de disparar. É claro que há policiais mais bem treinados que outros; por outro lado, simplesmente não é possível controlar o “profissionalismo” com que os traficantes vão utilizar seus fuzis.

Portanto, se os tiroteios nas favelas se tornam um modo normal de funcionamento das forças policiais, se eles passam a fazer parte da paisagem, o resto é uma questão de coincidências, sorte e azar. Em um dia morrem policiais, no outro bandidos e, de vez em quando, transeuntes inocentes. A única certeza é a de que os moradores não sabem se poderão sair de casa de manhã, ou voltar à noite, depois de um dia inteiro de trabalho honesto.

Simplesmente não é possível comemorar quando CPFs são “cancelados” e lastimar a morte de uma (no caso duas) inocente, como se fossem episódios independentes. Não, os dois casos e muitos outros são fruto das mesmas decisões conceituais: adotar uma estratégia direta no enfrentamento ao tráfico, direcionada à prisão ou morte dos criminosos, e executar essa escolha rotineiramente nas regiões mais pobres e densamente povoadas, embora nunca em bairros nobres. Aliás, pelo contrário, é evidente que episódios como o do Jacarezinho induzem os criminosos a atitudes cada vez mais agressivas em todo o Rio de Janeiro.

Provar que ninguém foi morto no Jacarezinho senão em legítima defesa resolve o problema jurídico dos policiais diretamente envolvidos. Provar que o tiro que matou Kathlen foi disparado por traficantes, também. Nada disso diminuirá o trauma incorporado ao cotidiano dessa parte da população, muito menos vai consolar os familiares de Kathlen. Nada disso vai modificar o fato de que a operação no Jacarezinho foi um gigantesco desastre estratégico e será julgado nos tribunais da História.