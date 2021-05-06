Operação no Jacarezinho deixa 25 mortos e cinco feridos no RJ

Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress

G1 RJ. Na manhã desta quinta-feira (6), 25 pessoas morreram em um intenso tiroteio no bairro Jacarezinho, que fica na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ) . A troca de tiros ocorreu em decorrência de uma operação contra o tráfico de drogas, realizada pela Polícia Civil fluminense. Todas as informações são do

Segundo o portal de notícias, a corporação afirmou que 24 suspeitos foram mortos. No entanto, não esclareceram quem são eles e por que ou em qual situação foram baleados. Além deles, o policial civil André Farias morreu, com um tiro na cabeça. Outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo dois policiais e três populares.

À reportagem do G1 RJ, moradores contaram que não conseguiram sair de casa devido ao confronto. Entre eles, uma mulher que estava com o casamento marcado, e uma grávida cujo parto estava agendado para esta manhã. Vídeo gravados na região captaram o som de rajadas de tiros e explosões de bombas.

Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress

Conforme os dados da plataforma Fogo Cruzado, esta foi a operação que deixou o maior número de pessoas mortas em uma comunidade desde o início do levantamento dos dados, em julho de 2016.