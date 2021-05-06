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Clima tenso

Operação no Jacarezinho deixa 25 mortos e cinco feridos no RJ

Ação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas gerou um intenso tiroteio na manhã desta quinta-feira (6). Entre os mortos, estariam 24 suspeitos e um policial

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2021 às 15:36
Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho
Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress
Na manhã desta quinta-feira (6), 25 pessoas morreram em um intenso tiroteio no bairro Jacarezinho, que fica na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ). A troca de tiros ocorreu em decorrência de uma operação contra o tráfico de drogas, realizada pela Polícia Civil fluminense. Todas as informações são do G1 RJ.
Segundo o portal de notícias, a corporação afirmou que 24 suspeitos foram mortos. No entanto, não esclareceram quem são eles e por que ou em qual situação foram baleados. Além deles, o policial civil André Farias morreu, com um tiro na cabeça. Outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo dois policiais e três populares.
À reportagem do G1 RJ, moradores contaram que não conseguiram sair de casa devido ao confronto. Entre eles, uma mulher que estava com o casamento marcado, e uma grávida cujo parto estava agendado para esta manhã. Vídeo gravados na região captaram o som de rajadas de tiros e explosões de bombas.
Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho
Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress
Conforme os dados da plataforma Fogo Cruzado, esta foi a operação que deixou o maior número de pessoas mortas em uma comunidade desde o início do levantamento dos dados, em julho de 2016.
Vale lembrar, que em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu operações em favelas durante a pandemia, permitindo ações apenas "em hipóteses absolutamente excepcionais". Neste caso, os agentes precisam informar o Ministério Público. A motivação da operação desta quinta-feira ainda não foi esclarecida.

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