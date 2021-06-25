AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Veja qual é a cidade mais violenta do ES, segundo o governo federal

Pesquisa do Ipea/Ministério da Economia mostra que município capixaba também é o 25° mais violento do país

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 02:05

Públicado em 

25 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praça em frente à Igreja São João Batista em Cariacica-Sede: taxa de homicídios da cidade é a maior do ES
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em frente à Igreja São João Batista em Cariacica-Sede: taxa de homicídios da cidade é a maior do ES Crédito: PMC/Divulgação
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que Cariacica, que completou 131 anos nesta quinta-feira (24), é o município mais violento do Espírito Santo, segundo levantamento que ainda insere no ranking outras quatro cidades do Estado: Linhares, Serra, Vitória e Vila Velha.
A nota técnica do Ipea, órgão vinculado ao Ministério da Economia, traz um levantamento que ordena os 120 municípios mais violentos do país. Os dados serão utilizados para orientar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) em relação ao Programa Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Roubos
O objetivo do programa é combater a violência urbana, com iniciativas de prevenção e repressão à criminalidade, nas áreas que concentram as maiores taxas de homicídios no território nacional.

Veja Também

Violência no ES aumenta no interior, mas cai na Grande Vitória

Linhares é a cidade com mais registros de violência contra a mulher no ES

Violência contra a criança no ES: um terço das vítimas tem até 6 anos

De modo a organizar a ordem de entrada dos municípios no programa, o indicador produzido pelos pesquisadores do Ipea prioriza os 120 municípios com maiores números de homicídios dolosos entre 2018 e 2020, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).
O Ipea propôs duas formas alternativas de classificar os municípios. A primeira atribui uma nota geral, com base na média anual de homicídios e na taxa dessa média por 100 mil habitantes entre 2018 e 2020.

Veja Também

Hoje realmente é a data de aniversário de Cariacica?

Na classificação pela nota geral, Cariacica ocupa o 25º lugar, enquanto Linhares é o 53º, Serra é o 71º, Vila Velha, o 82º, e por fim, Vitória está em 104º lugar.
Quanto à taxa de homicídios, Cariacica é o 41º colocado. Os demais municípios capixabas estão nas seguintes posições: Linhares (48º), Serra (74º), Vila Velha (86º) e Vitória (101º).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ano fecha com aumento de 11,55% no índice de homicídios no ES

Homicídios cíclicos na guerra do tráfico demandam punição proporcional

Disparada de homicídios em 2020 precisa de um diagnóstico completo

Cariacica vira capital do Espírito Santo por um dia

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Segurança Pública governo federal Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EUA podem perder para o Brasil o papel de maior exportador agrícola do mundo, diz Financial Times
Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica
Imagem de destaque
'Essa decisão não tem retorno', diz Vidigal ao descartar candidatura em 2026 e 2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados