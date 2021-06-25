Veja qual é a cidade mais violenta do ES, segundo o governo federal

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que Cariacica
, que completou 131 anos nesta quinta-feira (24), é o município mais violento do Espírito Santo, segundo levantamento que ainda insere no ranking outras quatro cidades do Estado: Linhares, Serra, Vitória e Vila Velha.
O objetivo do programa é combater a violência urbana, com iniciativas de prevenção e repressão à criminalidade, nas áreas que concentram as maiores taxas de homicídios no território nacional.
De modo a organizar a ordem de entrada dos municípios no programa, o indicador produzido pelos pesquisadores do Ipea prioriza os 120 municípios com maiores números de homicídios dolosos entre 2018 e 2020, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).
O Ipea propôs duas formas alternativas de classificar os municípios. A primeira atribui uma nota geral, com base na média anual de homicídios e na taxa dessa média por 100 mil habitantes entre 2018 e 2020.
Na classificação pela nota geral, Cariacica ocupa o 25º lugar, enquanto Linhares é o 53º, Serra é o 71º, Vila Velha, o 82º, e por fim, Vitória está em 104º lugar.
Quanto à taxa de homicídios, Cariacica é o 41º colocado. Os demais municípios capixabas estão nas seguintes posições: Linhares
(48º), Serra (74º), Vila Velha (86º) e Vitória (101º).