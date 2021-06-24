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131 anos

Cariacica vira capital do Espírito Santo por um dia

Essa é a primeira vez que a capital do Estado é transferida de forma simbólica para Cariacica no aniversário da cidade. Homenagens como essa também já foram feitas a outros três municípios: Vila Velha, Domingos Martins, Anchieta.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 09:08

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 09:08

Monumento
Monumento "Cariacica Nos Trilhos", localizado em frente à sede da Prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262 Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
A cidade de Cariacica é a nova capital do Espírito Santo, pelo menos nesta quinta-feira (24). A transferência simbólica acontece no dia em que a cidade comemora o aniversário de 131 anos. A solenidade de transferência da capital capixaba para Cariacica acontece às 9h30, em frente a prefeitura do município.
Homenagens como essa também já foram feitas a outros três municípios: Vila VelhaDomingos MartinsAnchieta. Essa é a primeira vez que a capital do Estado é transferida de forma simbólica para Cariacica. O projeto de lei do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), foi sancionado pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (23).

DUAS DATAS DE ANIVERSÁRIO

A cidade tem duas datas de aniversário, como já explicou o colunista Leonel Ximenes. Nesta quinta, dia 24 de junho, é comemorado o dia do padroeiro do município, São João Batista. Uma lei municipal permite que o aniversário da cidade seja comemorado nessa data. No entanto, a emancipação política da cidade aconteceu em 30 de dezembro e a data está, inclusive, no brasão do município.
Bandeira de Cariacica com o brasão que indica a data de emancipação da cidade: 30 de dezembro de 1890
Bandeira de Cariacica com o brasão que indica a data de emancipação da cidade: 30 de dezembro de 1890 Crédito: Reprodução da internet

COMEMORAÇÕES

Além da transferência da capital capixaba para Cariacica, o aniversário da cidade será comemorado com duas missas. A última celebração religiosa acontece às 19h30, na Igreja São João Batista, em Cariacica-Sede.
Desde o começo do mês, também por conta do aniversário de 131, a cidade ganhou um novo cartão postal: o "Cariacica nos trilhos". O monumento traz o nome da cidade em cima de trilhos, como se estivesse em uma linha férrea. Ele está instalado em dois pontos da cidade: na praça de Cariacica-Sede e em frente à sede da prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262.

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