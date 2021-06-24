Cariacica vira capital do Espírito Santo por um dia

A cidade de Cariacica é a nova capital do Espírito Santo, pelo menos nesta quinta-feira (24). A transferência simbólica acontece no dia em que a cidade comemora o aniversário de 131 anos. A solenidade de transferência da capital capixaba para Cariacica acontece às 9h30, em frente a prefeitura do município.
Homenagens como essa também já foram feitas a outros três municípios: Vila Velha, Domingos Martins, Anchieta. Essa é a primeira vez que a capital do Estado é transferida de forma simbólica para Cariacica. O projeto de lei do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), foi sancionado pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (23).
DUAS DATAS DE ANIVERSÁRIO
A cidade tem duas datas de aniversário, como já explicou o colunista Leonel Ximenes. Nesta quinta, dia 24 de junho, é comemorado o dia do padroeiro do município, São João Batista. Uma lei municipal permite que o aniversário da cidade seja comemorado nessa data. No entanto, a emancipação política da cidade aconteceu em 30 de dezembro e a data está, inclusive, no brasão do município.
COMEMORAÇÕES
Além da transferência da capital capixaba para Cariacica, o aniversário da cidade será comemorado com duas missas. A última celebração religiosa acontece às 19h30, na Igreja São João Batista, em Cariacica-Sede.
Desde o começo do mês, também por conta do aniversário de 131, a cidade ganhou um novo cartão postal: o "Cariacica nos trilhos". O monumento traz o nome da cidade em cima de trilhos, como se estivesse em uma linha férrea. Ele está instalado em dois pontos da cidade: na praça de Cariacica-Sede e em frente à sede da prefeitura, em Alto Lage, e pode ser visto por quem passa pela BR-262.