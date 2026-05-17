Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/05/2026

O dia pedirá atenção aos limites pessoais, clareza nas decisões e uma postura mais madura diante de responsabilidades e relações Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

O sábado trará uma energia de amadurecimento, equilíbrio emocional e construção de caminhos mais sólidos. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, reconhecimento e harmonia, enquanto outras pedem atenção ao excesso de responsabilidades, dúvidas e necessidade de impor limites. O dia favorecerá quem conseguir alinhar emoção, razão e propósito.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Ouros

Para Áries, o dia favorecerá foco, produtividade e crescimento gradual, com avanços consistentes na carreira e na vida financeira Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Conforme a carta ”8 de Ouros”, o dia favorecerá foco, produtividade e crescimento gradual, principalmente na carreira e vida financeira. No amor, relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes consistentes e mais maduras. A saúde irá melhorar quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, evitando exageros na rotina. Entre amigos, você poderá se aproximar de pessoas com objetivos parecidos com os seus. O tarot mostra evolução construída passo a passo.

Touro — A Imperatriz

Para Touro, o dia favorecerá autoestima, bem-estar emocional e criatividade, fortalecendo relações mais afetivas e oportunidades profissionais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta ”A Imperatriz” mostra que você estará mais conectado(a) com autoestima, prazer e bem-estar emocional. No amor, o dia favorecerá carinho, romantismo e relações mais acolhedoras. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade poderão abrir oportunidades importantes. A saúde irá melhorar quando você se permitir desacelerar e cuidar mais de si. Entre amigos e família, o clima será leve, afetivo e cheio de trocas positivas.

Gêmeos — O Sol

Gêmeos viverá um dia de leveza e clareza, com boas notícias, reconhecimento e mais confiança nas relações e na carreira Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

De acordo com a carta ”O Sol”, será um dia de leveza, boas notícias e mais clareza sobre situações que vinham gerando dúvidas. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos sinceros. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão trazer mais confiança e motivação. A saúde ganhará mais energia e disposição física. Entre amigos, o clima será divertido e harmonioso. O tarot mostra um sábado extremamente positivo e iluminado.

Câncer — Rei de Ouros

Para Câncer, o dia favorecerá estabilidade e segurança emocional, impulsionando decisões maduras na vida financeira e afetiva Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Conforme a carta ”Rei de Ouros”, o dia favorecerá estabilidade, segurança emocional e crescimento financeiro . No amor, você tenderá a buscar relações mais maduras, sólidas e confiáveis. Na carreira, decisões importantes poderão trazer resultados positivos a longo prazo. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos e família, sua presença transmitirá acolhimento e segurança.

Leão — 10 de Paus

Leão poderá sentir excesso de responsabilidades, sendo necessário reorganizar prioridades e buscar mais equilíbrio emocional e físico Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta ”10 de Paus” mostra que você poderá sentir um peso maior emocionalmente ou excesso de responsabilidades acumuladas. No amor, será importante dividir sentimentos e não tentar resolver tudo sozinho(a). Na carreira, o excesso de tarefas poderá gerar desgaste e necessidade de reorganizar prioridades. A saúde pedirá mais atenção ao cansaço físico e mental. Entre amigos, permita-se pedir ajuda em vez de carregar tudo em silêncio.

Virgem — A Temperança

Para Virgem, o dia favorecerá equilíbrio e resolução gradual de conflitos, com mais calma nas decisões e melhora no bem-estar emocional Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

De acordo com a carta ”A Temperança”, o dia favorecerá equilíbrio emocional, reconciliações e resolução gradual de problemas. No amor, conversas tranquilas tenderão a fortalecer vínculos e diminuir tensões. Na carreira, agir com calma será mais eficiente do que tentar controlar todos os detalhes. A saúde irá melhorar quando você respeitar seus limites e desacelerar a mente. Entre amigos, o clima será mais leve e acolhedor.

Libra — 7 de Paus

Libra deverá manter o equilíbrio para evitar desgastes nas relações pessoais e profissionais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Conforme a carta ”7 de Paus”, você poderá sentir necessidade de defender seus sentimentos , ideias e espaço pessoal diante de algumas situações. No amor, será importante impor limites sem entrar em conflitos desnecessários. Na carreira, desafios poderão surgir, mas você terá força para lidar com eles. A saúde pedirá cuidado com tensão acumulada e excesso de cobrança. Entre amigos, evite desgastes por orgulho ou insistência em ter razão.

Escorpião — Os Enamorados

Para Escorpião, o dia favorecerá decisões afetivas intensas e conexões profundas, com maior clareza emocional e equilíbrio entre razão e sentimento Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta ”Os Enamorados” mostra que o dia favorecerá conexões importantes, decisões afetivas e fortalecimento emocional nas relações. No amor, sentimentos tenderão a ficar mais intensos e sinceros. Na carreira, escolhas importantes poderão surgir e exigir mais clareza sobre seus objetivos. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, haverá espaço para trocas profundas e conversas significativas.

Sagitário — Rei de Copas

Sagitário viverá um dia de maturidade emocional, com mais empatia, diálogo e capacidade de apoiar pessoas ao redor Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

De acordo com a carta ”Rei de Copas”, você estará mais emocionalmente equilibrado(a) e sensível às necessidades das pessoas ao redor. No amor, o dia favorecerá maturidade emocional, acolhimento e diálogos sinceros. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudar na resolução de conflitos e decisões importantes. A saúde irá melhorar quando você parar de reprimir sentimentos. Entre amigos e família, alguém poderá buscar seu apoio ou conselho.

Capricórnio — 6 de Ouros

Para Capricórnio, o dia favorecerá trocas equilibradas e parcerias produtivas, ampliando oportunidades na carreira e nas relações pessoais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Conforme a carta ”6 de Ouros”, o dia favorecerá equilíbrio nas relações, ajuda mútua e crescimento por meio de parcerias. No amor, haverá espaço para mais reciprocidade e compreensão emocional. Na carreira, trocas profissionais e apoio de outras pessoas poderão abrir portas importantes. A saúde melhorará quando você aprender a dividir responsabilidades. Entre amigos, o clima será de generosidade e conexão sincera.

Aquário — 7 de Copas

Aquário poderá enfrentar dúvidas e dispersão mental, sendo importante manter o foco e evitar idealizações excessivas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta ”7 de Copas” mostra que você poderá sentir dúvidas, excesso de pensamentos ou dificuldade para decidir entre diferentes caminhos. No amor, cuidado com idealizações e expectativas irreais. Na carreira, será importante manter foco para não dispersar energia em muitas possibilidades ao mesmo tempo. A saúde emocional pedirá mais aterramento e menos ansiedade. Entre amigos, tente ouvir mais sua intuição antes de absorver opiniões externas.

Peixes — A Sacerdotisa

Para Peixes, o dia favorecerá introspecção e intuição aguçada, com decisões mais conscientes e necessidade de recolhimento emocional Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock