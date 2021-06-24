Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Kleber Andrade

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Essas pessoas já fizeram o agendamento na última segunda-feira (21). Nesta quinta-feira (24), feriado municipal devido ao aniversário de Cariacica , a cidade realiza um mutirão para vacinar os moradores contra a Covid-19. A vacinação será no Estádio Kleber Andrade. Serão imunizadas 6,5 mil pessoas sem comorbidades acima dos 40 anos de idade com a primeira dose da vacina.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (24), a secretária municipal de Saúde, Roberta Goltara, divulgou que nesta quinta, às 18h, serão abertas novas vagas para pessoas acima dos 40 anos - sem comorbidades - se vacinarem contra a doença.

AGLOMERAÇÃO

Leia a nota na íntegra: Em imagens registradas nesta quinta-feira (24) no Estádio Kleber Andrade, durante o mutirão de vacinação, é possível perceber um grande número de pessoas aglomeradas, sem respeitar o distanciamento para prevenir o contágio pela Covid-19. Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que as doses foram agendadas com horário marcado para não gerar filas ou aglomeração e que é necessário chegar com apenas 10 minutos de antecedência.

A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) informa que todas as doses do mutirão foram agendadas com horário marcado a fim de não gerar filas ou aglomeração. A Semus reforça que é necessário chegar com apenas 10 minutos de antecedência do horário agendado. Em relação à filas que se formaram nesta manhã, a Semus reforça que equipes dos Bombeiros, que atuam no mutirão, orientaram os munícipes a voltarem somente no horário marcado para vacinação.

Cariacica realiza mutirão no Kleber Andrade para vacinar contra a Covid-19

ASTRAZENECA: SEGUNDA DOSE

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) também abriu um agendamento de 2,5 mil doses para pessoas que precisam tomar a segunda dose do imunizante AstraZeneca. A vacinação acontece nesta quinta (24), das 8h30 às 16h30, no Sesi de Porto de Santana, no Colégio Lusíadas, em Campo Grande, UBS Nova rosa da Penha, UBS Flexal, UBS Santa Bárbara e UBS Valparaíso. Vale lembrar que o intervalo entre primeira e segunda doses desta vacina foi reduzido de 90 para 70 dias.