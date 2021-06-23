Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinar pessoas acima de 40 anos

Agendamento será para pessoas acima de 40 anos, que vão receber a primeira dose da Astrazeneca

A vacinação será na quinta-feira (24), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema impresso, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.