Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinar pessoas acima de 40 anos

A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que vai abrir nesta quarta-feira (23), às 16h30, agendamento para pessoas acima de 40 anos que vão receber a primeira dose da Astrazeneca, imunizante contra a Covid-19.
Serão disponibilizadas 2.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da prefeitura, no link “clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação será na quinta-feira (24), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema impresso, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.