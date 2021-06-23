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Nesta quarta (23)

Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinar pessoas acima de 40 anos

Serão disponibilizadas 2.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da prefeitura, na tarde desta quarta-feira (23); veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 21:09

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 21:09

Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Agendamento será para pessoas acima de 40 anos, que vão receber a primeira dose da Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que vai abrir nesta quarta-feira (23), às 16h30, agendamento para pessoas acima de 40 anos que vão receber a primeira dose da Astrazeneca, imunizante contra a Covid-19.
Serão disponibilizadas 2.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da prefeitura, no link “clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação será na quinta-feira (24), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema impresso, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

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