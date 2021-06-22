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Coronavírus: ES chega a 11.327 mortes e tem mais de 509 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta terça-feira (22), o Estado registrou 18 óbitos e 1.166 novas infecções nas últimas 24 horas

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:22
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por 11.327 mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 11.327 mortes e 509.538 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira (22). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 18 óbitos e 1.166 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.556. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.213 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.440) e Cariacica (39.192). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.047), que fica no Sul do Estado.
Coronavírus - ES chega a 11.327 mortes e tem mais de 509 mil casos
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.475 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.827. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.752), também em Vitória.
Até esta terça-feira (22), mais de 1,56 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 483.932, com um acréscimo de 1.397 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde desta terça-feira, contudo, os números não haviam sido atualizados pela Sesa. Os últimos dados disponíveis, na segunda-feira (21), mostram um total de 1.392.558 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 476.464 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.

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