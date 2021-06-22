Coronavírus: ES chega a 11.327 mortes e tem mais de 509 mil casos

Até esta terça-feira (22), mais de 1,56 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 483.932, com um acréscimo de 1.397 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde desta terça-feira, contudo, os números não haviam sido atualizados pela Sesa. Os últimos dados disponíveis, na segunda-feira (21), mostram um total de 1.392.558 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 476.464 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.