Idosa celebra 78 anos com videochamada de filhos em hospital de Cachoeiro

O filho da idosa, Cleofas Bittencourt Falcão, de 43 anos, foi o único membro da família da paciente que teve acesso ao leito de UTI na data. Ele contou que a mãe contraiu a doença e desde o dia 23 de maio segue internada. Dias após entrar na unidade, dona Nely foi para a Unidade de Terapia Intensiva. Dona Nely, segundo ele, também possui cirrose hepática e diabetes.

O parabéns contou até com bolo e também teve a participação da equipe de profissionais de saúde do hospital. “A visita foi de cinco minutos. Mas, após quase um mês sem vê-la, foi muito legal e gratificante. Ela ainda não tem previsão de alta médica, mas se recupera bem e está conseguindo falar. Os outros dois filhos e netos participaram através de videochamada. Ela ficou emocionada e agradeceu a surpresa”, disse Cleofas. Confira vídeo da homenagem: