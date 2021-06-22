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Internada com Covid

Idosa celebra 78 anos com videochamada de filhos em hospital de Cachoeiro

Dona Nely, que se recupera da Covid-19 na UTI de um hospital no município, comemorou seus 78 anos com bolo e videochamada da família. Funcionários do hospital participaram do parabéns
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:51

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:51

Idosa recebe videochamada de filhos durante aniversário
Idosa recebe videochamada de filhos durante aniversário Crédito: Divulgação/ Hifa
O último fim de semana foi de emoção e surpresa para dona Nely Bittencourt Lima Falcão, que completou 78 anos no sábado (19). Ela se recupera da Covid-19 na Unidade Provisória de Tratamento da doença do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O parabéns foi cantado com direito a bolo e participação virtual de sua família.
O filho da idosa, Cleofas Bittencourt Falcão, de 43 anos, foi o único membro da família da paciente que teve acesso ao leito de UTI na data. Ele contou que a mãe contraiu a doença e desde o dia 23 de maio segue internada. Dias após entrar na unidade, dona Nely foi para a Unidade de Terapia Intensiva.  Dona Nely, segundo ele, também possui cirrose hepática e diabetes.
O parabéns contou até com bolo e também teve a participação da equipe de profissionais de saúde do hospital. “A visita foi de cinco minutos. Mas, após quase um mês sem vê-la, foi muito legal e gratificante. Ela ainda não tem previsão de alta médica, mas se recupera bem e está conseguindo falar. Os outros dois filhos e netos participaram através de videochamada. Ela ficou emocionada e agradeceu a surpresa”, disse Cleofas. Confira vídeo da homenagem:

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