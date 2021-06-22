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Bom Jesus do Norte

Recém-nascida é salva por policiais após engasgar com leite no Sul do ES

A bebê Yasmim, de apenas 15 dias, chegou sem conseguir respirar ao 3° Batalhão da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (21). Soldado da PM realizou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias da criança, que passa bem

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:25

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:25
A bebê Yasmim, de apenas 15 dias de vida, chegou sem conseguir respirar no Batalhão da Polícia Militar em Bom Jesus do Norte, na noite desta segunda-feira (21)
Bebê recém-nascida é salva por policiais após engasgar com leite Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A mãe de uma bebê de apenas 15 dias passou por um momento de muito susto na noite desta segunda-feira (21), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A recém-nascida engasgou com leite materno e os policiais precisaram fazer a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias da criança.
Segundo a Polícia Militar, a bebê Yasmim Vitória chegou ao 3º Batalhão da PM por volta das 21h15, engasgada e sem conseguir respirar, com coloração mais escura no rosto – que representa a falta de ar. Ela estava acompanhada da mãe de 36 anos e de uma acompanhante.
Recém-nascida é salva por policiais após engasgar com leite no Sul do ES
O soldado Frias foi quem fez na criança a manobra de Heimlich – técnica utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.
"Tem que agradecer somente a Deus, porque eu fui apenas instrumento que Ele usou. Graças a Deus deu tudo certo. Já participei de ocorrências de todo tipo na polícia e essa foi a que mais mexeu comigo. Quando ela voltou a respirar e começou a chorar, eu chorei junto"
Soldado Frias - PM que fez manobra de Heimlich na criança
Após a realização da manobra e da ventilação nasal, a Polícia Militar informou que a criança expeliu secreção pelas narinas e boca, conseguindo retomar os sinais vitais, chorando em seguida. Depois, a recém-nascida foi levada ao Pronto-Atendimento de Bom Jesus do Norte e, durante uma aspiração nasal, saiu mais um pouco de leite e secreção que ainda havia nas vias aéreas. A bebê passa bem.

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