Recém-nascida é salva por policiais após engasgar com leite no Sul do ES

O soldado Frias foi quem fez na criança a manobra de Heimlich – técnica utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

"Tem que agradecer somente a Deus, porque eu fui apenas instrumento que Ele usou. Graças a Deus deu tudo certo. Já participei de ocorrências de todo tipo na polícia e essa foi a que mais mexeu comigo. Quando ela voltou a respirar e começou a chorar, eu chorei junto"

Após a realização da manobra e da ventilação nasal, a Polícia Militar informou que a criança expeliu secreção pelas narinas e boca, conseguindo retomar os sinais vitais, chorando em seguida. Depois, a recém-nascida foi levada ao Pronto-Atendimento de Bom Jesus do Norte e, durante uma aspiração nasal, saiu mais um pouco de leite e secreção que ainda havia nas vias aéreas. A bebê passa bem.