São Mateus começa a vacinar população de 40 anos ou mais

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

Os moradores do Norte do Espírito Santo , na faixa de 40 anos ou mais e sem comorbidades, já podem se imunizar contra a Covid-19 . Nos principais municípios da região, a imunização já contempla grupos etários a partir de 40, 44 e 45 anos. A expectativa das secretarias municipais de Saúde é avançar a vacinação nos próximos dias, diante da expectativa de receberem mais vacinas.

SÃO MATEUS

Quem mora em São Mateus e tem 40 anos já pode procurar as unidades de saúde nesta semana. De acordo com a prefeitura, a imunização ocorre das 8h às 15h na Igreja Assembleia de Deus, em Boa Vista, e das 8h às 11h na Unidade de Saúde do bairro Village.

ARACRUZ

Em Aracruz , a partir desta terça-feira (22), a população com 44 anos ou mais e sem comorbidades já pode buscar a imunização. Segundo a prefeitura, todas as unidades de saúde estarão abertas das 7h às 16h. Já as unidades de apoio, em Mar Azul, Sauê e Novo Irajá funcionarão das 12h às 16h. A aplicação das doses também acontece no estacionamento da Secretaria de Saúde, das 9h às 15h.

LINHARES

No município mais populoso do Norte, a vacinação contempla nesta semana a população geral de 45 anos ou mais. São 32 salas de vacinação, na sede e interior, funcionando das 8h às 16h. A recomendação da prefeitura é que os moradores busquem a unidade de saúde mais próxima de sua casa.

DOCUMENTAÇÃO